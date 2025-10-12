شاهد.. "زراعة شقراء" تدشن حملة التشجير في "غسلة والجرعاء" والمستهدف ١٥ ألف شجرة

الجامعة جهزت "بيتًا متنقلاً" وشاركت بطلابها وطالباتها ومسؤوليها في الحملة

دشن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء حملة التشجير تحت عنوان "لنجعلها خضراء"، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي بالمملكة وإيجاد بيئة صحية.

واشتملت الحملة على فعاليات متنوعة، شارك فيها جميع فئات المجتمع من مسؤولين ومواطنين ومهتمين إضافة إلى منسوبي ومنسوبات جامعة شقراء من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس وموظفين .

وتفصيلاً، أقام مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء حفلًا خطابيًا في المخيم الذي جهزه المكتب في محمية روضة غسلة بالقرائن، حضره محافظ شقراء عادل البواردي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، ومدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء المهندس هليل الكرشمي، ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور محمد المرشدي ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ورئيس مركز غسلة بالقرائن علي العمار، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن السبيهين، ومساعد مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، ومدير فرع المياه بشقراء المهندس محمد أبا حسين. وعدد من المواطنين والمهتمين .

وتخلل الحفل تكريم المشاركين والداعمين والجهات المتعاونة، كما تخلله كلمة لمدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء المهندس هليل الكرشمي، ثم شارك الجميع من مسؤولين ومواطنين ومهتمين في تدشين غرس أكثر من 15000 شتلة في محمية روضة غسلة بالقرائن شرق مركز غسلة .

وفي الجانب الآخر شاركت منسوبات جامعة شقراء في غرس شتلات الاشجار في محمية "الجرعاء " بغسلة بالقرائن، والتي تقع في الجانب الآخر للمركز من جهة الغرب. إذ شاركت طالبات الجامعة في غرس الاشجار في المحمية تحت شعار ( لنجعلها خضراء) .

وجهزت جامعة شقراء "بيتًا متنقلاً"، وضع في اليوم الأول في محمية روضة غسلة التي تقع شرق المركز، وتم نقله في اليوم الثاني لمحمية الجرعاء غرب مركز غسلة، وتم تجهيزه ليكون مقرًا لاستراحة المشاركين والمشاركات في الأيام المخصصة لكل جنس على حدة .

من جانبه قال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس هليل الكرشمي إن تدشين تشجير روضة غسلة بالقرائن، يأتي لمواكبة حملة التشجير بالمملكة والتي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيقًا لأهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال زيادة الغطاء النباتي بتشجير الروضات والمحميات بالمملكة.

وأضاف الكرشمي أن موقع الروضة سيكون مميزًا وجاذبًا للمتنزهين، لتوسطه المحافظة ومراكزها إضافة إلى قربه من الكثبان الرملية الذهبية والتي تحفه من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية الشرقية.