"صحة جازان" تواصل عمليات المسح النشط بمساكن العمال في صامطة وأحد المسارحة

في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

تواصل صحة جازان- ممثلة بالقطاع الصحي الجنوبي- تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد على مدار أيام الأسبوع، حيث باشرت الفِرَق الطبية الميدانية جولاتها لإجراء عمليات المسح النشط داخل مقرات سكن العمال في محافظة صامطة وأحد المسارحة.

وتستمر فِرَق المسح الميداني بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي على تكثيف أعمال المسح النشط لفحص العمال بمساكنهم، وأخذ عينات للحالات المشتبه بإصابتها، كما تقدم إلى جانب ذلك التوعية الصحية اللازمة لهم، لإيصال المعلومة الصحية الصحيحة وضمان استفادتهم منها.