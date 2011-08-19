النصر.. "حمدالله" لم يطلب الانتقال وهو يحترم عقده

إجراءات قانونية ضد من فاوض اللاعب

نفى مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب، ما يتردد عن انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى أي نادٍ آخر.

وقال المهيدب: "لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد.

‏وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية، ولم يصل إلى النادي أيُّ عرض رسمي.

‏والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.

وكانت أنباء قد سرت عن مفاوضة نادي الاتحاد للمغربي "حمدالله"، لكن النصر نفى صحة ذلك.