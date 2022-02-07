النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توصية بزيادة مليارٍ لرأس مال "البحري" بمنح سهمٍ لكل 4 أسهم مملوكة

فيما سيكون تاريخ الأحقية للمالكين بنهاية تداول يوم "الجمعية غير العادية"

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين: إن رأس المال يصبح بعد الزيادة نحو 4.92 مليارات ريال مقارنة بنحو 3.94 مليارات ريال. ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 492.19 مليون سهم، مقابل 393.75 مليون سهم قبل الزيادة.

وأضافت أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984.37 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، والذي سيحدد لاحقًا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية؛ سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم، وستباع بسعر السوق، ثم تُوَزَّع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌّ حَسَب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطةً بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري تداول السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
توصية بزيادة مليارٍ لرأس مال "البحري" بمنح سهمٍ لكل 4 أسهم مملوكة
سبق

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين: إن رأس المال يصبح بعد الزيادة نحو 4.92 مليارات ريال مقارنة بنحو 3.94 مليارات ريال. ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 492.19 مليون سهم، مقابل 393.75 مليون سهم قبل الزيادة.

وأضافت أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984.37 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، والذي سيحدد لاحقًا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية؛ سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم، وستباع بسعر السوق، ثم تُوَزَّع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌّ حَسَب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطةً بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:32 AM

توصية بزيادة مليارٍ لرأس مال "البحري" بمنح سهمٍ لكل 4 أسهم مملوكة

فيما سيكون تاريخ الأحقية للمالكين بنهاية تداول يوم "الجمعية غير العادية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,112

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين: إن رأس المال يصبح بعد الزيادة نحو 4.92 مليارات ريال مقارنة بنحو 3.94 مليارات ريال. ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 492.19 مليون سهم، مقابل 393.75 مليون سهم قبل الزيادة.

وأضافت أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984.37 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، والذي سيحدد لاحقًا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية؛ سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم، وستباع بسعر السوق، ثم تُوَزَّع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌّ حَسَب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطةً بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة