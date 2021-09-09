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رسالة غريبة لباكستان.. طائرة وزير الدفاع الهندي تهبط اضطرارياً على طريق للسيارات

"غادكاري" اصطحب معه على متنها قائد أركان سلاح الجو

نفذت طائرة تابعة للجيش الهندي على متنها وزير الدفاع راجنات سينغ، والنقل البري نيتين غادكاري، وقائد أركان سلاح الجو المشير راكيش سينغ بهادوريا، اليوم (الخميس) هبوطًا طارئًا على طريق للسيارات قرب حدود باكستان، في إطار تدريب.

وهبطت طائرة النقل العسكرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" بسلام على طريق في منطقة بارمر بولاية راجستان شمال غربي البلاد، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الدفاع عبر "تويتر"، أن هذه تعد المرة الأولى التي يستخدم فيها طريقًا وطنيًا لتنفيذ عملية هبوط طارئ لطائرة تابعة لسلاح الجو، وأن العمل جار حاليًا على تجهيز 20 طريقًا في مختلف أنحاء البلاد بمهابط خاصة بهبوط الطائرات الطارئ، مثل الطريق المذكور في بارمر.

وأضاف أن إقامة هذا المهبط على مقربة من الحدود تبعث رسالة مفادها أننا سنكافح بأي ثمن من أجل وحدتنا وتنوعنا وسيادة بلدنا.

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رسالة غريبة لباكستان.. طائرة وزير الدفاع الهندي تهبط اضطرارياً على طريق للسيارات
سبق

نفذت طائرة تابعة للجيش الهندي على متنها وزير الدفاع راجنات سينغ، والنقل البري نيتين غادكاري، وقائد أركان سلاح الجو المشير راكيش سينغ بهادوريا، اليوم (الخميس) هبوطًا طارئًا على طريق للسيارات قرب حدود باكستان، في إطار تدريب.

وهبطت طائرة النقل العسكرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" بسلام على طريق في منطقة بارمر بولاية راجستان شمال غربي البلاد، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الدفاع عبر "تويتر"، أن هذه تعد المرة الأولى التي يستخدم فيها طريقًا وطنيًا لتنفيذ عملية هبوط طارئ لطائرة تابعة لسلاح الجو، وأن العمل جار حاليًا على تجهيز 20 طريقًا في مختلف أنحاء البلاد بمهابط خاصة بهبوط الطائرات الطارئ، مثل الطريق المذكور في بارمر.

وأضاف أن إقامة هذا المهبط على مقربة من الحدود تبعث رسالة مفادها أننا سنكافح بأي ثمن من أجل وحدتنا وتنوعنا وسيادة بلدنا.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
03:28 PM

رسالة غريبة لباكستان.. طائرة وزير الدفاع الهندي تهبط اضطرارياً على طريق للسيارات

"غادكاري" اصطحب معه على متنها قائد أركان سلاح الجو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت طائرة تابعة للجيش الهندي على متنها وزير الدفاع راجنات سينغ، والنقل البري نيتين غادكاري، وقائد أركان سلاح الجو المشير راكيش سينغ بهادوريا، اليوم (الخميس) هبوطًا طارئًا على طريق للسيارات قرب حدود باكستان، في إطار تدريب.

وهبطت طائرة النقل العسكرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" بسلام على طريق في منطقة بارمر بولاية راجستان شمال غربي البلاد، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر وزير الدفاع عبر "تويتر"، أن هذه تعد المرة الأولى التي يستخدم فيها طريقًا وطنيًا لتنفيذ عملية هبوط طارئ لطائرة تابعة لسلاح الجو، وأن العمل جار حاليًا على تجهيز 20 طريقًا في مختلف أنحاء البلاد بمهابط خاصة بهبوط الطائرات الطارئ، مثل الطريق المذكور في بارمر.

وأضاف أن إقامة هذا المهبط على مقربة من الحدود تبعث رسالة مفادها أننا سنكافح بأي ثمن من أجل وحدتنا وتنوعنا وسيادة بلدنا.

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