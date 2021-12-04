النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيسبوك تختبر ميزة مدفوعات رقمية غير مسبوقة

من الأسبوع المقبل في أماكن مختارة بالولايات المتحدة

تختبر شركة "فيسبوك" سابقًا أو "ميتا" حاليًا، ميزة جديدة للمدفوعات الرقمية غير المسبوقة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك ستختبر استخدام ميزة تقسيم الفواتير والمدفوعات الرقمية ومشاركتها مع أصدقائك.

وسيتم طرح تلك الميزة الجديدة عبر تطبيق "ماسنجر"، وسيطلق عليها اسم "المدفوعات المقسمة".

وستكون تلك الطريقة الجديدة مجانية، ويمكن من خلالها تقاسم تكلفة الفواتير والنفقات مع أصدقائك عبر ماسنجر.

وستبدأ عمليات اختبار تقنية المدفوعات الجديدة من الأسبوع المقبل، عبر تطبيق ماسنجر في أماكن مختارة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعمل تلك التقنية الجديدة في الدردشات الجماعية عند الضغط على زر البدء في دفع المدفوعات، واختيار تقسيم مبلغ من المال بالتساوي وتحديد كل جزء يتعين على صديقك دفعه، واختيار تضمين نفسك في تلك الرسائل من عدمها، ثم ستضغط على زر الإرسال لتبدأ في إرسال طلبك إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة ليبدأ كل شخص في دفع نصيبه من الفاتورة.

وسيتم إرسال الأموال عبر تقنية "فيسبوك باي" الجديدة للمدفوعات الرقمية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
فيسبوك تختبر ميزة مدفوعات رقمية غير مسبوقة
سبق

تختبر شركة "فيسبوك" سابقًا أو "ميتا" حاليًا، ميزة جديدة للمدفوعات الرقمية غير المسبوقة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك ستختبر استخدام ميزة تقسيم الفواتير والمدفوعات الرقمية ومشاركتها مع أصدقائك.

وسيتم طرح تلك الميزة الجديدة عبر تطبيق "ماسنجر"، وسيطلق عليها اسم "المدفوعات المقسمة".

وستكون تلك الطريقة الجديدة مجانية، ويمكن من خلالها تقاسم تكلفة الفواتير والنفقات مع أصدقائك عبر ماسنجر.

وستبدأ عمليات اختبار تقنية المدفوعات الجديدة من الأسبوع المقبل، عبر تطبيق ماسنجر في أماكن مختارة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعمل تلك التقنية الجديدة في الدردشات الجماعية عند الضغط على زر البدء في دفع المدفوعات، واختيار تقسيم مبلغ من المال بالتساوي وتحديد كل جزء يتعين على صديقك دفعه، واختيار تضمين نفسك في تلك الرسائل من عدمها، ثم ستضغط على زر الإرسال لتبدأ في إرسال طلبك إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة ليبدأ كل شخص في دفع نصيبه من الفاتورة.

وسيتم إرسال الأموال عبر تقنية "فيسبوك باي" الجديدة للمدفوعات الرقمية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:50 PM

فيسبوك تختبر ميزة مدفوعات رقمية غير مسبوقة

من الأسبوع المقبل في أماكن مختارة بالولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

تختبر شركة "فيسبوك" سابقًا أو "ميتا" حاليًا، ميزة جديدة للمدفوعات الرقمية غير المسبوقة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك ستختبر استخدام ميزة تقسيم الفواتير والمدفوعات الرقمية ومشاركتها مع أصدقائك.

وسيتم طرح تلك الميزة الجديدة عبر تطبيق "ماسنجر"، وسيطلق عليها اسم "المدفوعات المقسمة".

وستكون تلك الطريقة الجديدة مجانية، ويمكن من خلالها تقاسم تكلفة الفواتير والنفقات مع أصدقائك عبر ماسنجر.

وستبدأ عمليات اختبار تقنية المدفوعات الجديدة من الأسبوع المقبل، عبر تطبيق ماسنجر في أماكن مختارة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعمل تلك التقنية الجديدة في الدردشات الجماعية عند الضغط على زر البدء في دفع المدفوعات، واختيار تقسيم مبلغ من المال بالتساوي وتحديد كل جزء يتعين على صديقك دفعه، واختيار تضمين نفسك في تلك الرسائل من عدمها، ثم ستضغط على زر الإرسال لتبدأ في إرسال طلبك إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة ليبدأ كل شخص في دفع نصيبه من الفاتورة.

وسيتم إرسال الأموال عبر تقنية "فيسبوك باي" الجديدة للمدفوعات الرقمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,124
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,514
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة