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إرهاب طهران يهدد العالم.. مسؤول إيراني: إما عبور الجميع مضيق هرمز أو لا أحد

زعم قائلًا: إذا أرادوا أن يخنقونا فليس علينا أن نبقي على وجودهم

هدد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام بقوله: إما أن يصدّر الجميع نفطه عن طريق "مضيق هرمز" أو لا أحد يمكنه المرور.

يأتي هذا في خطوة تنم عن الهمجية الإيرانية والإرهاب المقنن الذي يهدد العالم، خاصة بعد التهديدات التي ظهرت من مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيراني كردٍّ على العقوبات الأميركية.

ووفقًا لما ذكره المستشار الإيراني لموقع روسيا اليوم؛ فقد زعم بأن المنفعة يجب أن تعود على الجميع، مضيفًا أن كل من يعيش في المنطقة يجب أن يكون قادرًا على الاستفادة من كافة الإمكانات.

وتابع حسين شيخ الإسلام قائلًا: "تلك الإمكانات يجب أن تكون متاحة للجميع بما فيها إيران، وإذا أرادوا أن يخنقونا فليس علينا أن نبقي على وجودهم".

يذكر أن الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين 5 نوفمبر، وتستهدف في الأساس قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

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إرهاب طهران يهدد العالم.. مسؤول إيراني: إما عبور الجميع مضيق هرمز أو لا أحد
سبق

هدد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام بقوله: إما أن يصدّر الجميع نفطه عن طريق "مضيق هرمز" أو لا أحد يمكنه المرور.

يأتي هذا في خطوة تنم عن الهمجية الإيرانية والإرهاب المقنن الذي يهدد العالم، خاصة بعد التهديدات التي ظهرت من مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيراني كردٍّ على العقوبات الأميركية.

ووفقًا لما ذكره المستشار الإيراني لموقع روسيا اليوم؛ فقد زعم بأن المنفعة يجب أن تعود على الجميع، مضيفًا أن كل من يعيش في المنطقة يجب أن يكون قادرًا على الاستفادة من كافة الإمكانات.

وتابع حسين شيخ الإسلام قائلًا: "تلك الإمكانات يجب أن تكون متاحة للجميع بما فيها إيران، وإذا أرادوا أن يخنقونا فليس علينا أن نبقي على وجودهم".

يذكر أن الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين 5 نوفمبر، وتستهدف في الأساس قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:08 PM

إرهاب طهران يهدد العالم.. مسؤول إيراني: إما عبور الجميع مضيق هرمز أو لا أحد

زعم قائلًا: إذا أرادوا أن يخنقونا فليس علينا أن نبقي على وجودهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,499

هدد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام بقوله: إما أن يصدّر الجميع نفطه عن طريق "مضيق هرمز" أو لا أحد يمكنه المرور.

يأتي هذا في خطوة تنم عن الهمجية الإيرانية والإرهاب المقنن الذي يهدد العالم، خاصة بعد التهديدات التي ظهرت من مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيراني كردٍّ على العقوبات الأميركية.

ووفقًا لما ذكره المستشار الإيراني لموقع روسيا اليوم؛ فقد زعم بأن المنفعة يجب أن تعود على الجميع، مضيفًا أن كل من يعيش في المنطقة يجب أن يكون قادرًا على الاستفادة من كافة الإمكانات.

وتابع حسين شيخ الإسلام قائلًا: "تلك الإمكانات يجب أن تكون متاحة للجميع بما فيها إيران، وإذا أرادوا أن يخنقونا فليس علينا أن نبقي على وجودهم".

يذكر أن الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين 5 نوفمبر، وتستهدف في الأساس قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

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