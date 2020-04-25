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إصابات كورونا بإيران تقترب من 90 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت 1134 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا بإيران تقترب من 90 ألفاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:19 PM

إصابات كورونا بإيران تقترب من 90 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت 1134 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.

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