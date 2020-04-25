إصابات كورونا بإيران تقترب من 90 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.
وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.
وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.
وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 حالة.
وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 89328 حالة.