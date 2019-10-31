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بالصور "أغرب هدية" لسياح العالم يقدّمها متحف أوروبي.. هنا التفاصيل

حدث ذلك في بلدة "مهولت" بمقاطعة سمولاند جنوبي السويد؛ حيث تحتضن أكبر متاحف للأخشاب وصناعتها في العالم، وهو متحف عملاقة الأخشاب السويدية "آيكيا"؛ حيث ابتكرت طريقةً طريفة وجديدة لجذب الزوار من العالم؛ وهي تقديم قِطَع اللحم المشوي والمقدد مجانًا إلى زوارالمتحف، الذي يزوره يوميًّا ما يقارب من 10 آلاف زائر.

وكشف بونتوس يوهانسون منسق الفعاليات بالمتحف، أن الناس إذا أكلوا ظلوا وقتًا أطول في التجول بأروقة المتحف؛ وبالتالي زاد الشراء والمبيعات، ولم نجد غير كرات اللحم لتحقيق ذلك.

ويقول يوهانسون: نحن لا نسخر من أنفسنا أيضًا؛ فالتسوق مرتبط بالغذاء؛ مؤكدًا أنه يتم طهيها (كرات اللحم) وفقًا للمعايير نفسها المتبعة في أي مكان آخر في العالم، ونقدّمها كهدية، ويضيف "في بعض البلدان تذهب إلى السوق لتناول الطعام وليس للتسوق"؛ وفق صحيفة "دجن" السويدية.

ويركز المطعم في متحف آيكيا -بشكل أساسي- على الأصناف الإقليمية المصنوعة من المنتجات المحلية مثل كروبكاكور (كرات البطاطس المحشوة باللحم، وسمك السلمون الذي يمثل طبقًا ضروريًّا دائمًا في السويد).

متحف أوروبي أغرب هدية

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور "أغرب هدية" لسياح العالم يقدّمها متحف أوروبي.. هنا التفاصيل
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حدث ذلك في بلدة "مهولت" بمقاطعة سمولاند جنوبي السويد؛ حيث تحتضن أكبر متاحف للأخشاب وصناعتها في العالم، وهو متحف عملاقة الأخشاب السويدية "آيكيا"؛ حيث ابتكرت طريقةً طريفة وجديدة لجذب الزوار من العالم؛ وهي تقديم قِطَع اللحم المشوي والمقدد مجانًا إلى زوارالمتحف، الذي يزوره يوميًّا ما يقارب من 10 آلاف زائر.

وكشف بونتوس يوهانسون منسق الفعاليات بالمتحف، أن الناس إذا أكلوا ظلوا وقتًا أطول في التجول بأروقة المتحف؛ وبالتالي زاد الشراء والمبيعات، ولم نجد غير كرات اللحم لتحقيق ذلك.

ويقول يوهانسون: نحن لا نسخر من أنفسنا أيضًا؛ فالتسوق مرتبط بالغذاء؛ مؤكدًا أنه يتم طهيها (كرات اللحم) وفقًا للمعايير نفسها المتبعة في أي مكان آخر في العالم، ونقدّمها كهدية، ويضيف "في بعض البلدان تذهب إلى السوق لتناول الطعام وليس للتسوق"؛ وفق صحيفة "دجن" السويدية.

ويركز المطعم في متحف آيكيا -بشكل أساسي- على الأصناف الإقليمية المصنوعة من المنتجات المحلية مثل كروبكاكور (كرات البطاطس المحشوة باللحم، وسمك السلمون الذي يمثل طبقًا ضروريًّا دائمًا في السويد).

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
01:51 PM

بالصور "أغرب هدية" لسياح العالم يقدّمها متحف أوروبي.. هنا التفاصيل

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خالد خليل - الرياض
0
3,048

حدث ذلك في بلدة "مهولت" بمقاطعة سمولاند جنوبي السويد؛ حيث تحتضن أكبر متاحف للأخشاب وصناعتها في العالم، وهو متحف عملاقة الأخشاب السويدية "آيكيا"؛ حيث ابتكرت طريقةً طريفة وجديدة لجذب الزوار من العالم؛ وهي تقديم قِطَع اللحم المشوي والمقدد مجانًا إلى زوارالمتحف، الذي يزوره يوميًّا ما يقارب من 10 آلاف زائر.

وكشف بونتوس يوهانسون منسق الفعاليات بالمتحف، أن الناس إذا أكلوا ظلوا وقتًا أطول في التجول بأروقة المتحف؛ وبالتالي زاد الشراء والمبيعات، ولم نجد غير كرات اللحم لتحقيق ذلك.

ويقول يوهانسون: نحن لا نسخر من أنفسنا أيضًا؛ فالتسوق مرتبط بالغذاء؛ مؤكدًا أنه يتم طهيها (كرات اللحم) وفقًا للمعايير نفسها المتبعة في أي مكان آخر في العالم، ونقدّمها كهدية، ويضيف "في بعض البلدان تذهب إلى السوق لتناول الطعام وليس للتسوق"؛ وفق صحيفة "دجن" السويدية.

ويركز المطعم في متحف آيكيا -بشكل أساسي- على الأصناف الإقليمية المصنوعة من المنتجات المحلية مثل كروبكاكور (كرات البطاطس المحشوة باللحم، وسمك السلمون الذي يمثل طبقًا ضروريًّا دائمًا في السويد).

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