النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34

عدد الوفيات يرتفع إلى 34.405

ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".


وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34
سبق

ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".


وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:14 PM

"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34

عدد الوفيات يرتفع إلى 34.405

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
233

ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".


وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة