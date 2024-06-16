"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34
عدد الوفيات يرتفع إلى 34.405
ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.
"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-16
ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:14 PM
"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34
عدد الوفيات يرتفع إلى 34.405
ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.