"كورونا" يصيب 210 إيطاليين جدد ويسلب الحياة من 34

عدد الوفيات يرتفع إلى 34.405

ارتفع عدد حالات الوفاة بجائحة "كوفيد-19" في إيطاليا بواقع 34، اليوم (الثلاثاء)، في مقابل 26 حالة أمس، بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".





وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.