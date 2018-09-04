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"التحالف": قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخَيْن أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان

تم اعتراضهما وتدميرهما.. ولم تنتج أية إصابات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة وثمانٍ وخمسين دقيقة (19:58) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخَيْن كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأُطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخَيْن. ولم ينتج عن اعتراضهما أية إصابات ولله الحمد.

وأضاف المتحدث بأن هذا العمل العدائي من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)؛ وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.. وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث أن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصرارًا على هزيمة هذه المليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية يعبِّر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون عزلة كبيرة من الشعب اليمني؛ ما أظهر انهيارًا كبيرًا في صفوفهم.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (188) صاروخًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخَيْن أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة وثمانٍ وخمسين دقيقة (19:58) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخَيْن كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأُطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخَيْن. ولم ينتج عن اعتراضهما أية إصابات ولله الحمد.

وأضاف المتحدث بأن هذا العمل العدائي من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)؛ وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.. وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث أن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصرارًا على هزيمة هذه المليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية يعبِّر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون عزلة كبيرة من الشعب اليمني؛ ما أظهر انهيارًا كبيرًا في صفوفهم.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (188) صاروخًا.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:32 PM

"التحالف": قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخَيْن أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان

تم اعتراضهما وتدميرهما.. ولم تنتج أية إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة وثمانٍ وخمسين دقيقة (19:58) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخَيْن كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأُطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخَيْن. ولم ينتج عن اعتراضهما أية إصابات ولله الحمد.

وأضاف المتحدث بأن هذا العمل العدائي من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورُّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)؛ وذلك بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.. وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث أن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصرارًا على هزيمة هذه المليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية يعبِّر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون عزلة كبيرة من الشعب اليمني؛ ما أظهر انهيارًا كبيرًا في صفوفهم.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (188) صاروخًا.

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