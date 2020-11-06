"كيان" تمنح عضويتها الفخرية لحرم أمير الرياض وتختار مجلسها الجديد

رعاية كريمة واجتماع ثالث.. و"الغامدي" تعرض الإنجازات وتُشيد بما تحقق

برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، عقدت "كيان" اجتماع الجمعية العمومية الثالث لها، مساء أول أمس، في أحد فنادق العاصمة الرياض؛ حيث تم التصويت لاختيار مجلس إدارة للدورة الثانية، ومنحت "كيان" العضوية الفخرية لحرم أمير الرياض.

حضر الاجتماع سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، ونائبة الرئيس نورة الفايز، وعضوات مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي وفريق العمل وأعضاء وعضوات الجمعية، ومشاركة الشركاء والداعمين، ومسؤولات مركز التنمية الاجتماعية.

هذا وقد بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور الكريم ونبذة تعريفية مختصرة عن الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية، ثم تلت الابنة لطيفة محمد ما تيسر من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، كلمة رحّبت فيها بالجميع سواء حضوريًّا أوعن بُعد، وأكدت خلال حديثها في الاجتماع "الثالث" غير العادي للجمعية العمومية لجمعية "كيان" الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة، أن انعقاد الجمعية جاء متأخرًا نظرًا لظروف جائحة فيروس كوفيد 19.

وقالت: "يشرفنا اليوم الإعلان عن منح العضوية الفخرية للجمعية للأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض وسموها العضو المؤسس للجمعية؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا بدعمها المستمر لجمعية "كيان" ومتابعتها لخطوات الإنجاز، وحرصها على أن تكون الجمعية في مستوى الطموحات التي نسعى لها، فلسموها الكريم كل الشكر والتقدير لقبولها هذه العضوية وعباراتها المحفزة لنا دومًا للمزيد من العطاء، كما نسعد الليلة أيضًا بتدشينها موقع الجمعية على الإنترنت".

وتابعت: "الجمعية -بفضل الله- ثم بعطاء الجميع ودعمهم المادي والمعنوي والفكري، أنجزت الكثير من الخدمات والبرامج والأنشطة؛ مما كان له كبير الأثر على الجمعية؛ حيث حققت الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية، في مجال تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، واهتمامها بالبناء المؤسسي وإنجاز الكثير من اللوائح والأنظمة للعمل".

وأشارت إلى أنه تم تطبيق معايير الحوكمة وفق مؤشراتها المقررة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال معيار الشفافية والإفصاح ومعيار الامتثال والالتزام ومعيار السلامة المالية، وأشارت إلى أن الجمعية حَظِيت -بحمد الله- بمنحة من مؤسسة الملك خالد في برنامج الاحتضان وإعداد استراتيجية للجمعية، بمشاركة مجلس الإدارة والفريق التنفيذي فيها، وتم إقرارها لثلاث سنوات من 2020 إلى 2023.

وتطرقت، في كلمتها، إلى الإنجازات من برامج وأنشطة من عام 2016 إلى نهاية 2019م، والتي استهدفت 135 من الأبناء في الأسر البديلة والبيوت الاجتماعية و104 من الأمهات، وعدد 130 برنامجًا ومشروعًا، وعقد 30 شراكة واتفاقية، وتنفيذ 130 مشاركة في المناسبات المجتمعية، وإشراك 118 ابنًا وابنة في حملة الحج والعمرة، وكفالة 17 طالب علم، وتنفيذ 34 دورة تدريبية، وتوزيع 438 سلة رمضانية، وتقديم 12 قرضًا حسنًا، وإعداد 130 لائحة ونظام.

كما أشادت "الغامدي" بوصول عدد الأعضاء إلى 213 عضوًا من الجنسين، و317 متطوعًا ومتطوعة؛ موضحة أن لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة الأولى الفضل الأكبر والعظيم في إنجاز كل ما تم إنجازه، وقدمت لهن الشكر الجزيل والعرفان لما قدمنه بشعور الأسرة الواحدة، وكذلك الدور الكبير للجان المنبثقة عن المجلس وبدعم وجهود الشركاء الداعمين والمانحين الذين لهم الدور الأساس في استمراريتنا في تقديم البرامج وجودة خطواتنا.

وفي الختام، شكرت أعضاء مجلس الإدارة السابق وجميع الأعضاء العاملين والمنتسبين من الجنسين وتمنت للمجلس المنتخب كل التوفيق والسداد في إكمال مسيرة البذل والعطاء واستكمال البناء التنموي وتنفيذ المشاريع الحالية والمستحدثة مستقبلا وذلك لمساندة جهود مملكتنا الغالية في بناء شخصية أبناء كيان، وتحقيق مزيد من التميز وجودة الأداء.

بعد ذلك، تم عرض فيديو تعريفي عن مسيرة جمعية "كيان" نال إعجاب الحضور، ثم استعرضت ثريا الغامدي المشرفة المالية وعضو مجلس الإدارة القوائم المالية للجمعية؛ مؤكدة أنها معتمدة من المحاسب القانوني المعين من قِبَل الوزارة.

بعد ذلك، تم اختيار المجلس الجديد، وتمنى لهن الجميع التوفيق والسداد، ثم كرّمت رئيس مجلس الإدارة وعضوات مجلس الإدارة في دورته الأولى ومؤسسة الملك خالد والشركاء الداعمين والمتطوعين في برامج وأنشطة الجمعية.