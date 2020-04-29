النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جازان يشارك رجال الأمن وأبطال الصحة إفطارهم في الميدان

خلال متابعته الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء منع التجوال

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان، حسب توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، للجهات المعنية.

وفي التفاصيل، قال نائب أمير منطقة جازان: إن ما تنعم به بلادنا يأتي بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها؛ إذ قدمت الدولة -رعاها الله- تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانيات للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قِبل منسوبي الصحة.

وأضاف: لقد ظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله، ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف، وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا. مبرزًا جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع ميدانيًّا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نُفِّذت وفق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع. مؤكدًا أهمية الدور والتعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين، وتحمُّلهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأُسَرهم ومجتمعهم، وذلك بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية، والتقيد بالتباعد الجسدي وفق تعليمات وزارة الصحة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير جازان يشارك رجال الأمن وأبطال الصحة إفطارهم في الميدان
سبق

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان، حسب توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، للجهات المعنية.

وفي التفاصيل، قال نائب أمير منطقة جازان: إن ما تنعم به بلادنا يأتي بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها؛ إذ قدمت الدولة -رعاها الله- تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانيات للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قِبل منسوبي الصحة.

وأضاف: لقد ظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله، ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف، وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا. مبرزًا جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع ميدانيًّا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نُفِّذت وفق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع. مؤكدًا أهمية الدور والتعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين، وتحمُّلهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأُسَرهم ومجتمعهم، وذلك بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية، والتقيد بالتباعد الجسدي وفق تعليمات وزارة الصحة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:31 PM

نائب أمير جازان يشارك رجال الأمن وأبطال الصحة إفطارهم في الميدان

خلال متابعته الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء منع التجوال

A A A
فهد كاملي - جازان
2
10,122

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان، حسب توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، للجهات المعنية.

وفي التفاصيل، قال نائب أمير منطقة جازان: إن ما تنعم به بلادنا يأتي بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها؛ إذ قدمت الدولة -رعاها الله- تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانيات للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قِبل منسوبي الصحة.

وأضاف: لقد ظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله، ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف، وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا. مبرزًا جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع ميدانيًّا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نُفِّذت وفق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع. مؤكدًا أهمية الدور والتعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين، وتحمُّلهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأُسَرهم ومجتمعهم، وذلك بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية، والتقيد بالتباعد الجسدي وفق تعليمات وزارة الصحة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,376
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,777

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة