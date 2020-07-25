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بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء

أكثر من 140 معدة و300 عامل مدرب باشروا إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لمواجهة الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة مساء اليوم، سحبت الفرق الميدانية تجمعات مياة الأمطار في بعض الشوارع بمتابعة من أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي.

وتولت الفرق الميدانية التي يبلغ عددها أكثر من 140 معدة من تناكر ومضخات ومكانس و300 عامل مدرب على طوارئ الحالات المطرية، إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، ونجحت في ذلك خلال ساعات محدودة.

وكثفت الأمانة أعمال نظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية، وذلك من خلال فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على بعض أحيائها، كما تركزت غزارتها على بعض القرى والمحافظات، وما زالت التوقعات بهطولها مستمرة.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء
سبق

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لمواجهة الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة مساء اليوم، سحبت الفرق الميدانية تجمعات مياة الأمطار في بعض الشوارع بمتابعة من أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي.

وتولت الفرق الميدانية التي يبلغ عددها أكثر من 140 معدة من تناكر ومضخات ومكانس و300 عامل مدرب على طوارئ الحالات المطرية، إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، ونجحت في ذلك خلال ساعات محدودة.

وكثفت الأمانة أعمال نظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية، وذلك من خلال فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على بعض أحيائها، كما تركزت غزارتها على بعض القرى والمحافظات، وما زالت التوقعات بهطولها مستمرة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:52 PM

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء

أكثر من 140 معدة و300 عامل مدرب باشروا إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لمواجهة الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة مساء اليوم، سحبت الفرق الميدانية تجمعات مياة الأمطار في بعض الشوارع بمتابعة من أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي.

وتولت الفرق الميدانية التي يبلغ عددها أكثر من 140 معدة من تناكر ومضخات ومكانس و300 عامل مدرب على طوارئ الحالات المطرية، إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، ونجحت في ذلك خلال ساعات محدودة.

وكثفت الأمانة أعمال نظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية، وذلك من خلال فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على بعض أحيائها، كما تركزت غزارتها على بعض القرى والمحافظات، وما زالت التوقعات بهطولها مستمرة.

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