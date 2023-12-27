لاعب الهلال "ياسر الشهراني" ضمن قائمة منتخب آسيا لعام 2021
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يختار "جارديم" مدربًا
اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السعودي والهلال ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية المختارة لمنتخب آسيا لكرة القدم لعام 2021، والتي تضمنت ثلاثة لاعبين عرب.
ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم "IFFHS"، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.
وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:
حراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا).
خط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان).
خط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)
خط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مبخوت (الإمارات).
وتم اختيار البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مدربًا للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021.
لاعب الهلال "ياسر الشهراني" ضمن قائمة منتخب آسيا لعام 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-27
اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السعودي والهلال ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية المختارة لمنتخب آسيا لكرة القدم لعام 2021، والتي تضمنت ثلاثة لاعبين عرب.
ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم "IFFHS"، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.
وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:
حراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا).
خط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان).
خط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)
خط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مبخوت (الإمارات).
وتم اختيار البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مدربًا للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021.
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:00 AM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:25 AM
لاعب الهلال "ياسر الشهراني" ضمن قائمة منتخب آسيا لعام 2021
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يختار "جارديم" مدربًا
اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السعودي والهلال ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية المختارة لمنتخب آسيا لكرة القدم لعام 2021، والتي تضمنت ثلاثة لاعبين عرب.
ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم "IFFHS"، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.
وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:
حراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا).
خط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان).
خط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)
خط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مبخوت (الإمارات).
وتم اختيار البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مدربًا للتشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021.