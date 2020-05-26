النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكة

استنادًا إلى الأمر السامي برفع إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة لجميع الفروض

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.

وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكة
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.

وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:06 PM

شاهد بالصور .. الاستعدادات الاحترازية بمساجد محافظات مكة

استنادًا إلى الأمر السامي برفع إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة لجميع الفروض

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,313

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور الاستعدادات الاحترازية في عددٍ من مساجد المنطقة.

وشملت تلك الإجراءات الاحترازية محافظات المنطقة، ما عدا مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - التي لم يشملها رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة متضمنين عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,541
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,811
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,843
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة