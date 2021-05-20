النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة "التجارة" بإطلاق خدمة الرقم المجاني 800

تفاعلت 24 وكالة سيارات مع تغريدة وزارة التجارة عن انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني "800" ابتداء من اليوم الخميس.

وغردت وكالات السيارات بوضع الأرقام الجديدة لهواتف خدمة المستهلك المبتدئة بالرقم المجاني "800".

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة "التجارة" بإطلاق خدمة الرقم المجاني 800
سبق

تفاعلت 24 وكالة سيارات مع تغريدة وزارة التجارة عن انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني "800" ابتداء من اليوم الخميس.

وغردت وكالات السيارات بوضع الأرقام الجديدة لهواتف خدمة المستهلك المبتدئة بالرقم المجاني "800".

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
04:00 PM

وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة "التجارة" بإطلاق خدمة الرقم المجاني 800

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,772

تفاعلت 24 وكالة سيارات مع تغريدة وزارة التجارة عن انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني "800" ابتداء من اليوم الخميس.

وغردت وكالات السيارات بوضع الأرقام الجديدة لهواتف خدمة المستهلك المبتدئة بالرقم المجاني "800".

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة