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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

تناولت العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البرتغالي، أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها للبرتغال.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدَين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما تناول اللقاء ما تقوم به السعودية من جهود خلال رئاستها مجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، أكد فيه وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبرًا عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال وزير الخارجية: "نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكِّل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة
سبق

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البرتغالي، أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها للبرتغال.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدَين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما تناول اللقاء ما تقوم به السعودية من جهود خلال رئاستها مجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، أكد فيه وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبرًا عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال وزير الخارجية: "نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكِّل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
08:36 PM

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

تناولت العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لشبونة
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التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البرتغالي، أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها للبرتغال.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدَين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما تناول اللقاء ما تقوم به السعودية من جهود خلال رئاستها مجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، أكد فيه وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبرًا عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال وزير الخارجية: "نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكِّل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".

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