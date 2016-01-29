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اعتقال 3 متهمين في جريمة قتل أسرة مسلمة في كولورادو الأمريكية

تُهَم القتل العمد والحريق العمد والسرقة والتحرش

اعتقلت شرطة مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مساء أمس الخميس 3 أشخاص مشتبه بهم في حادثة قتل 5 مهاجرين مسلمين بينهم رضيع وطفلان بإشعال حريق متعمّد في منزلهم في شهر أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة في بيان: إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، على صلة بحريق العائلة المسلمة، ووُجّهت لهم تهم القتل العمد والحريق العمد والسرقة والتحرش، فيما لم تكشف الشرطة أسماء المتهمين.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الأسرة المسلمة فقدت 5 أشخاص في الحادثة، بينما تمكّن 3 آخرون من النجاة، بعد تحطيم الزجاج والخروج من المنزل.

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اعتقال 3 متهمين في جريمة قتل أسرة مسلمة في كولورادو الأمريكية
سبق

اعتقلت شرطة مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مساء أمس الخميس 3 أشخاص مشتبه بهم في حادثة قتل 5 مهاجرين مسلمين بينهم رضيع وطفلان بإشعال حريق متعمّد في منزلهم في شهر أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة في بيان: إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، على صلة بحريق العائلة المسلمة، ووُجّهت لهم تهم القتل العمد والحريق العمد والسرقة والتحرش، فيما لم تكشف الشرطة أسماء المتهمين.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الأسرة المسلمة فقدت 5 أشخاص في الحادثة، بينما تمكّن 3 آخرون من النجاة، بعد تحطيم الزجاج والخروج من المنزل.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
02:32 PM

اعتقال 3 متهمين في جريمة قتل أسرة مسلمة في كولورادو الأمريكية

تُهَم القتل العمد والحريق العمد والسرقة والتحرش

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خالد علي - الرياض
4
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اعتقلت شرطة مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مساء أمس الخميس 3 أشخاص مشتبه بهم في حادثة قتل 5 مهاجرين مسلمين بينهم رضيع وطفلان بإشعال حريق متعمّد في منزلهم في شهر أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة في بيان: إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، على صلة بحريق العائلة المسلمة، ووُجّهت لهم تهم القتل العمد والحريق العمد والسرقة والتحرش، فيما لم تكشف الشرطة أسماء المتهمين.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الأسرة المسلمة فقدت 5 أشخاص في الحادثة، بينما تمكّن 3 آخرون من النجاة، بعد تحطيم الزجاج والخروج من المنزل.

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