"الأزياء" تختتم بنجاح "معرض فيليبس للساعات الفاخرة" في الرياض

أقيم بهدف جمع هواة اقتناء الساعات وعشاقها في المجتمع السعودي

شهد معرض فيليبس للساعات الفاخرة الذي استضافته هيئة الأزياء في الرياض للمرة الأولى محطةً رئيسة في جولته العالمية، حضوراً بارزاً تجاوز حاجز الــ600 زائر ومهتم.



وأوضحت الأميرة نورة بنت فيصل، مدير تطوير القطاع وتنفيذ البرامج في هيئة الأزياء، أن الهيئة استضافت المعرض لأول مرة في الرياض بقصر طويق، بهدف جمع هواة اقتناء الساعات وعشاقها في المجتمع السعودي، بما يعكس حضور المملكة على الخارطة العالمية للأزياء الفاخرة، وما يمثله هذا الحدث من تنامي نشاط قطاع الأزياء السعودي، وإتاحة الفرصة لاستكشاف مجموعة من الساعات الفاخرة والمشاركة في المزاد.



من جانبه عبر رئيس قسم الساعات في شركة فيليبس بأمريكا الشمالية والجنوبية بول بطرس، عن سعادته بالعمل مع هيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة في أول معرض لنا في المملكة، والمشاركة بأبرز القطع من مزاد نيويورك لعام 2021م.



واشتمل المعرض على ساعة إدوارد هورنبي توربيون للجيب، وساعة دايتونا بول نيومان "جون بلاير سبيشل" من رولكس، ودايتونا "ذا دكتور" التي تتميز بقرص نابض، وساعة كالاترافا من باتيك فيليب من البلاتين، وساعة توربيون إيروداين آر إم 022 التي لم يُصنَع منها إلا خمس قطع فقط.



ويعد المعرض إحدى أهم الفعاليات لهواة جمع الساعات في أنحاء العالم، وضمن جولة عالمية تنفذها الشركة بالتعاون مع دار المزادات الرائدة باكس آند روسو. فيما شملت جولة المعرض مدناً أخرى بجانب الرياض وهي جنيف ولندن وهونغ كونغ.



يذكر أنه منذ تأسيس الهيئة وهي تعمل على الارتقاء بقطاع الأزياء استناداً على الهوية الوطنية، إلى جانب إبراز قوة وإمكانات سوق الأزياء الفاخرة في المملكة.