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ملتقى "سكني" يعلن استفادة 225 ألف أسرة خلال 2021 واستهدافه خدمة 180 ألف أسرة جديدة

ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية وضمن إجراءات سهلة

أعلن برنامج "سكني"، عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة؛ مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية وإعلاميين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي، التي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلًا استفادة 225.761 أسرة، بينها 186.283 أسرة سكنت منازلها؛ ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن إلى 1.2 مليون أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وأشار إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022، تمكينَ 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول "سكني" المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم؛ وذلك امتدادًا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال "الدعم العيني"، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من "المنتج الميسر" و"برنامج الضمانات".

وتَطرق وكيل الدعم السكني، إلى توفير "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال؛ منوهًا بخدمات تطبيق "سكني" الميسرة، التي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية؛ علاوةً على تسجيل التطبيق نموًّا ملحوظًا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021، التي تَمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021؛ تحقيقًا لتنمية عمرانية متوازنة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكّن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية العام 2021.

وشدد "بن ماضي" على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملّك المستفيدين إلكترونيًّا؛ مُنَفّذًا أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب عبر زيادة المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان؛ لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

ونوّه باستمرار "الوطنية للإسكان" في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في 7 ضواحٍ سكنية؛ ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعًا سكنيًّا؛ منها 54 على أراضي الوزارة، و75 آخرون على أراضي القطاع الخاص؛ فيما بلغت أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى "سكني" يعلن استفادة 225 ألف أسرة خلال 2021 واستهدافه خدمة 180 ألف أسرة جديدة
سبق

أعلن برنامج "سكني"، عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة؛ مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية وإعلاميين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي، التي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلًا استفادة 225.761 أسرة، بينها 186.283 أسرة سكنت منازلها؛ ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن إلى 1.2 مليون أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وأشار إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022، تمكينَ 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول "سكني" المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم؛ وذلك امتدادًا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال "الدعم العيني"، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من "المنتج الميسر" و"برنامج الضمانات".

وتَطرق وكيل الدعم السكني، إلى توفير "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال؛ منوهًا بخدمات تطبيق "سكني" الميسرة، التي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية؛ علاوةً على تسجيل التطبيق نموًّا ملحوظًا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021، التي تَمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021؛ تحقيقًا لتنمية عمرانية متوازنة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكّن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية العام 2021.

وشدد "بن ماضي" على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملّك المستفيدين إلكترونيًّا؛ مُنَفّذًا أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب عبر زيادة المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان؛ لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

ونوّه باستمرار "الوطنية للإسكان" في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في 7 ضواحٍ سكنية؛ ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعًا سكنيًّا؛ منها 54 على أراضي الوزارة، و75 آخرون على أراضي القطاع الخاص؛ فيما بلغت أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:46 AM

ملتقى "سكني" يعلن استفادة 225 ألف أسرة خلال 2021 واستهدافه خدمة 180 ألف أسرة جديدة

ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية وضمن إجراءات سهلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "سكني"، عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة؛ مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية وإعلاميين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي، التي أعلنها بداية العام 2021؛ مسجلًا استفادة 225.761 أسرة، بينها 186.283 أسرة سكنت منازلها؛ ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن إلى 1.2 مليون أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وأشار إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2022، تمكينَ 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول "سكني" المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم؛ وذلك امتدادًا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال "الدعم العيني"، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من "المنتج الميسر" و"برنامج الضمانات".

وتَطرق وكيل الدعم السكني، إلى توفير "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال؛ منوهًا بخدمات تطبيق "سكني" الميسرة، التي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وإطلاق أكثر من 6 خدمات جديدة جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية؛ علاوةً على تسجيل التطبيق نموًّا ملحوظًا في أعداد المستفيدين بأكثر من 5 ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أبرز إنجازات العام 2021، التي تَمثلت في توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى العام 2021؛ تحقيقًا لتنمية عمرانية متوازنة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى دور الصندوق المحوري لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكّن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية العام 2021.

وشدد "بن ماضي" على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملّك المستفيدين إلكترونيًّا؛ مُنَفّذًا أكثر من 6 ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق المستشار العقاري تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد البطي، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب عبر زيادة المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان؛ لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تطوير العديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

ونوّه باستمرار "الوطنية للإسكان" في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في 7 ضواحٍ سكنية؛ ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعًا سكنيًّا؛ منها 54 على أراضي الوزارة، و75 آخرون على أراضي القطاع الخاص؛ فيما بلغت أعداد الوحدات المباعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,564
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,468
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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