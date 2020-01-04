المسحل: أبارك للنصر.. وهذا رأيي في "المسابقات" و"الانضباط"

بارك ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لفريق النصر تحقيق لقب كأس السوبر، وتمنى للتعاون حظًّا أوفر، وقال بعد المباراة: "الحمد لله على نجاح التنظيم. شاهدنا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا رغم أن الفريقين من خارج جدة. وهذا استكمال لنجاحات سابقة، وإن شاء الله نقدم ما يليق بالاتحاد".

وعن عمل بعض اللجان، خاصة "الانضباط" و"المسابقات"، قال: "مضى ستة أشهر على عملنا نحن مجلس الإدارة، وهناك مراجعة لكل اللجان، و(الانضباط) لجنة مستقلة، و(المسابقات) تتبع رابطة المحترفين، وليس لنا أي علاقة بجدول الدوري، وأي عمل يتم مراجعته في حال وجود أخطاء".