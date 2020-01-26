أثار تحذير العلماء الكثير من الجدل من ارتباط شوربة الخفافيش في الصين بانتشار فيروس كورونا الذي بدأ يتفشّى في مدينة ووهان؛ لذا تم إغلاق المدينة بعد إصابة أكثر من 800 شخص على مستوى العالم بالفيروس القاتل. وفي هذا الإطار كشف تقرير "اليوم السابع"، إمكانية ربط تقديم شوربة الخفافيش في قوائم المطاعم الصينية المنتشرة في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى بمدى إمكانية تفشّي المرض بمصر. وبحسب الصحيفة فقد تفقَّدت قائمة طعام مطعم صيني داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، ووجدت أن المطعم لا يقدّم شوربة الخفافيش، أو أيًّا من المأكولات التي تحتوي عليه. كما تحدث أحد العاملين هناك، مؤكدًا عدم تقديم المطعم لشوربة الخفافيش على الإطلاق. كما أجرت الصحيفة حديثًا مع أحد المطاعم الصينية الشهيرة في فندق بمنطقة هليوبوليس في وسط القاهرة، والذين أكّدوا أيضًا عدم سماعهم عن هذا النوع من المأكولات التي تحتوي على الخفافيش، مشيرين إلى أن المطعم لم يقم بتقديم مثل هذه المأكولات.

بعد ربطها بكورونا.. هل تقدم المطاعم الصينية شوربة خفافيش في مصر؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26 أثار تحذير العلماء الكثير من الجدل من ارتباط شوربة الخفافيش في الصين بانتشار فيروس كورونا الذي بدأ يتفشّى في مدينة ووهان؛ لذا تم إغلاق المدينة بعد إصابة أكثر من 800 شخص على مستوى العالم بالفيروس القاتل.



وفي هذا الإطار كشف تقرير "اليوم السابع"، إمكانية ربط تقديم شوربة الخفافيش في قوائم المطاعم الصينية المنتشرة في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى بمدى إمكانية تفشّي المرض بمصر.



وبحسب الصحيفة فقد تفقَّدت قائمة طعام مطعم صيني داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، ووجدت أن المطعم لا يقدّم شوربة الخفافيش، أو أيًّا من المأكولات التي تحتوي عليه. كما تحدث أحد العاملين هناك، مؤكدًا عدم تقديم المطعم لشوربة الخفافيش على الإطلاق.



كما أجرت الصحيفة حديثًا مع أحد المطاعم الصينية الشهيرة في فندق بمنطقة هليوبوليس في وسط القاهرة، والذين أكّدوا أيضًا عدم سماعهم عن هذا النوع من المأكولات التي تحتوي على الخفافيش، مشيرين إلى أن المطعم لم يقم بتقديم مثل هذه المأكولات.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 07:10 PM

بعد ربطها بكورونا.. هل تقدم المطاعم الصينية شوربة خفافيش في مصر؟ إصابة أكثر من 800 شخص بالفيروس القاتل على مستوى العالم





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أثار تحذير العلماء الكثير من الجدل من ارتباط شوربة الخفافيش في الصين بانتشار فيروس كورونا الذي بدأ يتفشّى في مدينة ووهان؛ لذا تم إغلاق المدينة بعد إصابة أكثر من 800 شخص على مستوى العالم بالفيروس القاتل.



وفي هذا الإطار كشف تقرير "اليوم السابع"، إمكانية ربط تقديم شوربة الخفافيش في قوائم المطاعم الصينية المنتشرة في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى بمدى إمكانية تفشّي المرض بمصر.



وبحسب الصحيفة فقد تفقَّدت قائمة طعام مطعم صيني داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، ووجدت أن المطعم لا يقدّم شوربة الخفافيش، أو أيًّا من المأكولات التي تحتوي عليه. كما تحدث أحد العاملين هناك، مؤكدًا عدم تقديم المطعم لشوربة الخفافيش على الإطلاق.



كما أجرت الصحيفة حديثًا مع أحد المطاعم الصينية الشهيرة في فندق بمنطقة هليوبوليس في وسط القاهرة، والذين أكّدوا أيضًا عدم سماعهم عن هذا النوع من المأكولات التي تحتوي على الخفافيش، مشيرين إلى أن المطعم لم يقم بتقديم مثل هذه المأكولات.