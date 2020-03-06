مستشفى الدوادمي ينفي صحة استقباله لحالة مصابة بـ"كورونا المستجد"

دعا الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفَت إدارة العلاقات العامة بمستشفى الدوادمي، صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل عن استقبال طوارئ المستشفى لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن ذلك لا صحة له.

وتفصيلًا فقد أوضحت العلاقات العامة بالمستشفى، أن ما يتم تداوله من معلومات عن وجود حالة كورونا المستجد في مستشفى محافظة الدوادمي العام، غير صحيح ولم تستقبل طوارئ المستشفى أي حالة.

كما طالبت الجميع، بالتحري والمصداقية، والرجوع للصفحة الرسمية لها وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أو بالتواصل مع قسم العلاقات العامة بالمستشفى على الإيميل:

(RUH- ALDAH- PublicR@moh.gov.sa)

وكانت شائعة قد تناقلها رواد موقع التواصل الاجتماعي، مفادها استقبال قسم الطوارئ لحالات تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد؛ وهو الأمر الذي نفته إدارة العلاقات العامة.