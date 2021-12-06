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مجلس الصحة الخليجي يقدم 7 نصائح لكبار السن.. تعرف عليها

تضمّنت ضرورة المحافظة الدورية على فحص السمع والنظر

قدّم مجلس الصحة الخليجي، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، سبع نصائح مهمة لمن يقوم برعاية كبار السن.

وتمثلت هذه النصائح حول أهمية غسل القدمين لكبار السن بشكل يومي؛ تجنباً لحدوث أي التهابات، والمحافظة الدورية على فحص السمع والنظر؛ لما لهما من أهمية في حفظ التوازن وتجنّب السقوط أثناء المشي، والمداومة بشكل دوري على زيارة طبيب الأسنان وعمل فحوصات شاملة للفم حتى لمن يستخدمون أطقم الأسنان.

وركزت النصائح على تهيئة المنازل لتتناسب مع احتياجات كبار السن؛ منها وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض في أماكن متعددة؛ لتساعدهم أثناء المشي وتمنع السقوط لا سمح الله، إضافةً إلى حثهم على ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك لتحسين جودة النوم والتقليل من الأمراض أهمها هشاشة العظام والسكري.

وشددت النصائح على إبقاء أماكن جلوس كبار السن دافئة لحمايتهم من نزلات البرد وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل السكتة الدماغية.

واختتمت النصائح بالمحافظة على نظامهم الغذائي والحرص على غذاء صحي للحفاظ على السكر والضغط لديهم.

يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي خصص حلقة كاملة عن كيفية التعامل مع كبار السن عبر برنامج "سلامتك"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الصحة الخليجي يقدم 7 نصائح لكبار السن.. تعرف عليها
سبق

قدّم مجلس الصحة الخليجي، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، سبع نصائح مهمة لمن يقوم برعاية كبار السن.

وتمثلت هذه النصائح حول أهمية غسل القدمين لكبار السن بشكل يومي؛ تجنباً لحدوث أي التهابات، والمحافظة الدورية على فحص السمع والنظر؛ لما لهما من أهمية في حفظ التوازن وتجنّب السقوط أثناء المشي، والمداومة بشكل دوري على زيارة طبيب الأسنان وعمل فحوصات شاملة للفم حتى لمن يستخدمون أطقم الأسنان.

وركزت النصائح على تهيئة المنازل لتتناسب مع احتياجات كبار السن؛ منها وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض في أماكن متعددة؛ لتساعدهم أثناء المشي وتمنع السقوط لا سمح الله، إضافةً إلى حثهم على ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك لتحسين جودة النوم والتقليل من الأمراض أهمها هشاشة العظام والسكري.

وشددت النصائح على إبقاء أماكن جلوس كبار السن دافئة لحمايتهم من نزلات البرد وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل السكتة الدماغية.

واختتمت النصائح بالمحافظة على نظامهم الغذائي والحرص على غذاء صحي للحفاظ على السكر والضغط لديهم.

يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي خصص حلقة كاملة عن كيفية التعامل مع كبار السن عبر برنامج "سلامتك"

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
04:17 PM

مجلس الصحة الخليجي يقدم 7 نصائح لكبار السن.. تعرف عليها

تضمّنت ضرورة المحافظة الدورية على فحص السمع والنظر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم مجلس الصحة الخليجي، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، سبع نصائح مهمة لمن يقوم برعاية كبار السن.

وتمثلت هذه النصائح حول أهمية غسل القدمين لكبار السن بشكل يومي؛ تجنباً لحدوث أي التهابات، والمحافظة الدورية على فحص السمع والنظر؛ لما لهما من أهمية في حفظ التوازن وتجنّب السقوط أثناء المشي، والمداومة بشكل دوري على زيارة طبيب الأسنان وعمل فحوصات شاملة للفم حتى لمن يستخدمون أطقم الأسنان.

وركزت النصائح على تهيئة المنازل لتتناسب مع احتياجات كبار السن؛ منها وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض في أماكن متعددة؛ لتساعدهم أثناء المشي وتمنع السقوط لا سمح الله، إضافةً إلى حثهم على ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك لتحسين جودة النوم والتقليل من الأمراض أهمها هشاشة العظام والسكري.

وشددت النصائح على إبقاء أماكن جلوس كبار السن دافئة لحمايتهم من نزلات البرد وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل السكتة الدماغية.

واختتمت النصائح بالمحافظة على نظامهم الغذائي والحرص على غذاء صحي للحفاظ على السكر والضغط لديهم.

يُذكر أن مجلس الصحة الخليجي خصص حلقة كاملة عن كيفية التعامل مع كبار السن عبر برنامج "سلامتك"

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