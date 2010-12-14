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الكويت تُدين استهداف مليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي

أكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

أدانت دولة الكويت -بأشد العبارات- استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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الكويت تُدين استهداف مليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
سبق

أدانت دولة الكويت -بأشد العبارات- استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:24 AM

الكويت تُدين استهداف مليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي

أكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
1,127

أدانت دولة الكويت -بأشد العبارات- استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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