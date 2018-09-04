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وكيل الحرس الوطني يستقبل قادة القطاع الشرقي

أكد الحرص الشديد على المصلحة العامة

استقبل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، في مكتبه بعد ظهر اليوم قادة القطاع الشرقي الذين قَدِموا للسلام عليه، وتهنئته بالعام الهجري الجديد.

وفي بداية اللقاء تبادل سموه الكريم التهاني والتبريكات مع الجميع، وشكرهم على ذلك متمنيًا من الله العزيز القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة والجميع يتمتعون بموفور الصحة والعافية.

وشدد على الجميع بالاستمرار في بذل الجهود التي تخدم الحرس الوطني ومنسوبيه، والحرص الشديد على المصلحة العامة، ومصالح منسوبيهم من ضباط وأفراد.

وفي ختام اللقاء سأل الله -عز وجل- أن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

حضر اللقاء مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، ونائب مساعد الوكيل للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي، والمدير العام لمكتب وكيل الحرس الوطني وإدارة العلاقات العامة للقطاع الشرقي العميد متعب بن تركي العطيشان.

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وكيل الحرس الوطني يستقبل قادة القطاع الشرقي
سبق

استقبل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، في مكتبه بعد ظهر اليوم قادة القطاع الشرقي الذين قَدِموا للسلام عليه، وتهنئته بالعام الهجري الجديد.

وفي بداية اللقاء تبادل سموه الكريم التهاني والتبريكات مع الجميع، وشكرهم على ذلك متمنيًا من الله العزيز القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة والجميع يتمتعون بموفور الصحة والعافية.

وشدد على الجميع بالاستمرار في بذل الجهود التي تخدم الحرس الوطني ومنسوبيه، والحرص الشديد على المصلحة العامة، ومصالح منسوبيهم من ضباط وأفراد.

وفي ختام اللقاء سأل الله -عز وجل- أن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

حضر اللقاء مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، ونائب مساعد الوكيل للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي، والمدير العام لمكتب وكيل الحرس الوطني وإدارة العلاقات العامة للقطاع الشرقي العميد متعب بن تركي العطيشان.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:53 PM

وكيل الحرس الوطني يستقبل قادة القطاع الشرقي

أكد الحرص الشديد على المصلحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، في مكتبه بعد ظهر اليوم قادة القطاع الشرقي الذين قَدِموا للسلام عليه، وتهنئته بالعام الهجري الجديد.

وفي بداية اللقاء تبادل سموه الكريم التهاني والتبريكات مع الجميع، وشكرهم على ذلك متمنيًا من الله العزيز القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عديدة والجميع يتمتعون بموفور الصحة والعافية.

وشدد على الجميع بالاستمرار في بذل الجهود التي تخدم الحرس الوطني ومنسوبيه، والحرص الشديد على المصلحة العامة، ومصالح منسوبيهم من ضباط وأفراد.

وفي ختام اللقاء سأل الله -عز وجل- أن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

حضر اللقاء مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، ونائب مساعد الوكيل للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي، والمدير العام لمكتب وكيل الحرس الوطني وإدارة العلاقات العامة للقطاع الشرقي العميد متعب بن تركي العطيشان.

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