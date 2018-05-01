النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وادي الدواسر" .. "الكشافة السعودية" تجتمع بمشرفي لجان التنمية وجمعيات البِر

"الفهد": نعمل على مواكبة الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، اجتماعاً بالمشرفين على الوحدات الكشفية، وعشائر الجوّالة في لجان التنمية الاجتماعية، وجمعيات البِر الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر، بقاعة التنمية بالخماسين.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد؛ كلمة أوضح فيها أن المركز اهتم بالجانب الكشفي وتفعيله في مختلف اللجان، وجعله من الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها أنشطة تلك اللجان بالمحافظة، إدراكاً منهم أهميته في تنمية قدرات ومهارات المنتمين إليه.

وأكّد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الجمعية تعمل على مواكبةً الرؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، من خلال تنمية العضوية بتوسيع خيارات المنتمين لها، وبناء قدراتهم وتمكينهم، وتنفيذ البرامج التي تتسق مع مهام الجمعية حتى تكون الجمعية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الشباب المتمكن والفاعل لخدمة مجتمعه.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي؛ إلى حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل الكشفي التطوعي، ورفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه.

وقال الحربي؛ إن الكشافة في العالم تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من 100 عام بممارسة العمل التطوعي، الذي بدأ منذ عام 1907، لافتاً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقوم باستقطاب أعضائها الذين ينخرطون فيها كمؤسسة تطوعية يمارسون عملهم، وفق منهجية عملية وعلمية، وتدعمهم الجمعية بتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عديد من البرامج، ومن أهمها خدمة المعتمرين والحجاج.

من جهته، استعرض مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان؛ آلية وضوابط وتعليمات تأسيس الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية، ثم قدّم عضوان من لجان التنمية بالمحافظة عرضاً لأبرز أعمالهم الكشفية منذ التأسيس، وأجاب مسؤولو الجمعية في الختام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، قبل أن يتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجمعية والمركز وتلتقط الصورة التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وادي الدواسر" .. "الكشافة السعودية" تجتمع بمشرفي لجان التنمية وجمعيات البِر
سبق

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، اجتماعاً بالمشرفين على الوحدات الكشفية، وعشائر الجوّالة في لجان التنمية الاجتماعية، وجمعيات البِر الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر، بقاعة التنمية بالخماسين.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد؛ كلمة أوضح فيها أن المركز اهتم بالجانب الكشفي وتفعيله في مختلف اللجان، وجعله من الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها أنشطة تلك اللجان بالمحافظة، إدراكاً منهم أهميته في تنمية قدرات ومهارات المنتمين إليه.

وأكّد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الجمعية تعمل على مواكبةً الرؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، من خلال تنمية العضوية بتوسيع خيارات المنتمين لها، وبناء قدراتهم وتمكينهم، وتنفيذ البرامج التي تتسق مع مهام الجمعية حتى تكون الجمعية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الشباب المتمكن والفاعل لخدمة مجتمعه.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي؛ إلى حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل الكشفي التطوعي، ورفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه.

وقال الحربي؛ إن الكشافة في العالم تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من 100 عام بممارسة العمل التطوعي، الذي بدأ منذ عام 1907، لافتاً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقوم باستقطاب أعضائها الذين ينخرطون فيها كمؤسسة تطوعية يمارسون عملهم، وفق منهجية عملية وعلمية، وتدعمهم الجمعية بتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عديد من البرامج، ومن أهمها خدمة المعتمرين والحجاج.

من جهته، استعرض مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان؛ آلية وضوابط وتعليمات تأسيس الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية، ثم قدّم عضوان من لجان التنمية بالمحافظة عرضاً لأبرز أعمالهم الكشفية منذ التأسيس، وأجاب مسؤولو الجمعية في الختام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، قبل أن يتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجمعية والمركز وتلتقط الصورة التذكارية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:36 PM

"وادي الدواسر" .. "الكشافة السعودية" تجتمع بمشرفي لجان التنمية وجمعيات البِر

"الفهد": نعمل على مواكبة الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
88

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، اجتماعاً بالمشرفين على الوحدات الكشفية، وعشائر الجوّالة في لجان التنمية الاجتماعية، وجمعيات البِر الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر، بقاعة التنمية بالخماسين.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد؛ كلمة أوضح فيها أن المركز اهتم بالجانب الكشفي وتفعيله في مختلف اللجان، وجعله من الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها أنشطة تلك اللجان بالمحافظة، إدراكاً منهم أهميته في تنمية قدرات ومهارات المنتمين إليه.

وأكّد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الجمعية تعمل على مواكبةً الرؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، من خلال تنمية العضوية بتوسيع خيارات المنتمين لها، وبناء قدراتهم وتمكينهم، وتنفيذ البرامج التي تتسق مع مهام الجمعية حتى تكون الجمعية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الشباب المتمكن والفاعل لخدمة مجتمعه.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي؛ إلى حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل الكشفي التطوعي، ورفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه.

وقال الحربي؛ إن الكشافة في العالم تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من 100 عام بممارسة العمل التطوعي، الذي بدأ منذ عام 1907، لافتاً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقوم باستقطاب أعضائها الذين ينخرطون فيها كمؤسسة تطوعية يمارسون عملهم، وفق منهجية عملية وعلمية، وتدعمهم الجمعية بتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عديد من البرامج، ومن أهمها خدمة المعتمرين والحجاج.

من جهته، استعرض مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان؛ آلية وضوابط وتعليمات تأسيس الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية، ثم قدّم عضوان من لجان التنمية بالمحافظة عرضاً لأبرز أعمالهم الكشفية منذ التأسيس، وأجاب مسؤولو الجمعية في الختام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، قبل أن يتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجمعية والمركز وتلتقط الصورة التذكارية.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,383
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة