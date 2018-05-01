"وادي الدواسر" .. "الكشافة السعودية" تجتمع بمشرفي لجان التنمية وجمعيات البِر

"الفهد": نعمل على مواكبة الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي

عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، اجتماعاً بالمشرفين على الوحدات الكشفية، وعشائر الجوّالة في لجان التنمية الاجتماعية، وجمعيات البِر الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر، بقاعة التنمية بالخماسين.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد؛ كلمة أوضح فيها أن المركز اهتم بالجانب الكشفي وتفعيله في مختلف اللجان، وجعله من الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها أنشطة تلك اللجان بالمحافظة، إدراكاً منهم أهميته في تنمية قدرات ومهارات المنتمين إليه.

وأكّد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن الجمعية تعمل على مواكبةً الرؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، من خلال تنمية العضوية بتوسيع خيارات المنتمين لها، وبناء قدراتهم وتمكينهم، وتنفيذ البرامج التي تتسق مع مهام الجمعية حتى تكون الجمعية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الشباب المتمكن والفاعل لخدمة مجتمعه.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي؛ إلى حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل الكشفي التطوعي، ورفع الوعي بالعمل التطوعي وتعزيزه.

وقال الحربي؛ إن الكشافة في العالم تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من 100 عام بممارسة العمل التطوعي، الذي بدأ منذ عام 1907، لافتاً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية تقوم باستقطاب أعضائها الذين ينخرطون فيها كمؤسسة تطوعية يمارسون عملهم، وفق منهجية عملية وعلمية، وتدعمهم الجمعية بتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عديد من البرامج، ومن أهمها خدمة المعتمرين والحجاج.

من جهته، استعرض مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان؛ آلية وضوابط وتعليمات تأسيس الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية، ثم قدّم عضوان من لجان التنمية بالمحافظة عرضاً لأبرز أعمالهم الكشفية منذ التأسيس، وأجاب مسؤولو الجمعية في الختام عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، قبل أن يتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجمعية والمركز وتلتقط الصورة التذكارية.