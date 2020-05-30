إطلاق 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق بمكة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.