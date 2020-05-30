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إطلاق 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق بمكة

خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة ‫مكة المكرمة.

وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت ‏خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.

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إطلاق 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق بمكة
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة ‫مكة المكرمة.

وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت ‏خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:06 PM

إطلاق 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق بمكة

خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
2,633

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سجون منطقة مكة المكرمة 2288 مشمولاً بالعفو الملكي من سجناء الحق العام في منطقة ‫مكة المكرمة.

وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أن هذه الخطوة جاءت ‏خلال الفترة 1 رمضان وحتى 6 شوال.

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