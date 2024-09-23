النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقيم سوري وأطفاله يضعون العلم السعودي على جبل بعفيف ارتفاعه ٣٥٠م

تحقيقاً لشعار اليوم الوطني السعودي "همة حتى القمة"

أصرّ مقيم من الجنسية السورية على أن يحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة هو وأطفاله، وأن يحقق شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وذلك بالصعود إلى الجبل الأصفر بمحافظة عفيف الذي يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ متراً ويحتفل من قمته.

المّقيم السوري الذي يدعى "منذر أبوحسان" اصطحب أطفاله الثلاثة "عمر"، و"محمد"، و"دانة" في رحلة شاقة استغرقت الساعة إلا الربع، وهو يتسلق الجبل، وبما تتطلبه بطبيعة الحال من جهود بدنية قوية، إلا أنه أصر على الصعود إلى القمة، وتحقيق الشعار الوطني لليوم الوطني السعودي، وهو الهمة التي تتطلب الوصول إلى القمة.

وقد حمل ابنه الصغير الذي يبلغ عامين على كتفيه، واعتلى الجبل في مشهد وطني، وبعد جّهد بذله "أبوحسان" وأطفاله بلغ مراده، وهو قمة جبل الأصفر الشهير، وأبرز معالم محافظة عفيف في المنطقة، حيث يتميز بإطلالة رائعة على محافظة عفيف، وتشاهد من أعلى الجبل النهوض العمراني وكثافة المساحة السكانية بالمحافظة والتطور الذي طرأ عليها؛ أسوةً بمدن المملكة الأخرى، ومن المكان تشاهد هناك أعلاماً ترفرف خفاقة فوق أسطح مبانٍ حكومية.

وفي مشهد وطني يضرب به أروع الأمثال، عبر هذا المقيم عن حبه للمملكة التي احتضنته هو وعائلته، بعد أن أبعد عن وطنه، وتعرضوا لخيانة نظام "بشار"، حيث كانت المملكة هي بمثابة الأم لهم.

"أبوحسان" رفع العلم السعودي ووضع وشاحاً يحمل صورة قادة الوطن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الكريم على كتفيه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، سائلاً للوطن الغالي مزيداً من التقدم والازدهار، وفي ظل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وقال: قد أعجز ويعجز اللسان عن التعبير عن حب الوطن، ولكني فضّلت أن أقوم بعمل يترجم حبي لهذا الوطن الغالي، وأن أحقق شعار يومه الوطني العظيم، وهو "همة حتى القمة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مقيم سوري وأطفاله يضعون العلم السعودي على جبل بعفيف ارتفاعه ٣٥٠م
سبق

أصرّ مقيم من الجنسية السورية على أن يحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة هو وأطفاله، وأن يحقق شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وذلك بالصعود إلى الجبل الأصفر بمحافظة عفيف الذي يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ متراً ويحتفل من قمته.

المّقيم السوري الذي يدعى "منذر أبوحسان" اصطحب أطفاله الثلاثة "عمر"، و"محمد"، و"دانة" في رحلة شاقة استغرقت الساعة إلا الربع، وهو يتسلق الجبل، وبما تتطلبه بطبيعة الحال من جهود بدنية قوية، إلا أنه أصر على الصعود إلى القمة، وتحقيق الشعار الوطني لليوم الوطني السعودي، وهو الهمة التي تتطلب الوصول إلى القمة.

وقد حمل ابنه الصغير الذي يبلغ عامين على كتفيه، واعتلى الجبل في مشهد وطني، وبعد جّهد بذله "أبوحسان" وأطفاله بلغ مراده، وهو قمة جبل الأصفر الشهير، وأبرز معالم محافظة عفيف في المنطقة، حيث يتميز بإطلالة رائعة على محافظة عفيف، وتشاهد من أعلى الجبل النهوض العمراني وكثافة المساحة السكانية بالمحافظة والتطور الذي طرأ عليها؛ أسوةً بمدن المملكة الأخرى، ومن المكان تشاهد هناك أعلاماً ترفرف خفاقة فوق أسطح مبانٍ حكومية.

وفي مشهد وطني يضرب به أروع الأمثال، عبر هذا المقيم عن حبه للمملكة التي احتضنته هو وعائلته، بعد أن أبعد عن وطنه، وتعرضوا لخيانة نظام "بشار"، حيث كانت المملكة هي بمثابة الأم لهم.

"أبوحسان" رفع العلم السعودي ووضع وشاحاً يحمل صورة قادة الوطن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الكريم على كتفيه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، سائلاً للوطن الغالي مزيداً من التقدم والازدهار، وفي ظل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وقال: قد أعجز ويعجز اللسان عن التعبير عن حب الوطن، ولكني فضّلت أن أقوم بعمل يترجم حبي لهذا الوطن الغالي، وأن أحقق شعار يومه الوطني العظيم، وهو "همة حتى القمة".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
04:08 PM

مقيم سوري وأطفاله يضعون العلم السعودي على جبل بعفيف ارتفاعه ٣٥٠م

تحقيقاً لشعار اليوم الوطني السعودي "همة حتى القمة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
552

أصرّ مقيم من الجنسية السورية على أن يحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة هو وأطفاله، وأن يحقق شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وذلك بالصعود إلى الجبل الأصفر بمحافظة عفيف الذي يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ متراً ويحتفل من قمته.

المّقيم السوري الذي يدعى "منذر أبوحسان" اصطحب أطفاله الثلاثة "عمر"، و"محمد"، و"دانة" في رحلة شاقة استغرقت الساعة إلا الربع، وهو يتسلق الجبل، وبما تتطلبه بطبيعة الحال من جهود بدنية قوية، إلا أنه أصر على الصعود إلى القمة، وتحقيق الشعار الوطني لليوم الوطني السعودي، وهو الهمة التي تتطلب الوصول إلى القمة.

وقد حمل ابنه الصغير الذي يبلغ عامين على كتفيه، واعتلى الجبل في مشهد وطني، وبعد جّهد بذله "أبوحسان" وأطفاله بلغ مراده، وهو قمة جبل الأصفر الشهير، وأبرز معالم محافظة عفيف في المنطقة، حيث يتميز بإطلالة رائعة على محافظة عفيف، وتشاهد من أعلى الجبل النهوض العمراني وكثافة المساحة السكانية بالمحافظة والتطور الذي طرأ عليها؛ أسوةً بمدن المملكة الأخرى، ومن المكان تشاهد هناك أعلاماً ترفرف خفاقة فوق أسطح مبانٍ حكومية.

وفي مشهد وطني يضرب به أروع الأمثال، عبر هذا المقيم عن حبه للمملكة التي احتضنته هو وعائلته، بعد أن أبعد عن وطنه، وتعرضوا لخيانة نظام "بشار"، حيث كانت المملكة هي بمثابة الأم لهم.

"أبوحسان" رفع العلم السعودي ووضع وشاحاً يحمل صورة قادة الوطن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الكريم على كتفيه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، سائلاً للوطن الغالي مزيداً من التقدم والازدهار، وفي ظل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وقال: قد أعجز ويعجز اللسان عن التعبير عن حب الوطن، ولكني فضّلت أن أقوم بعمل يترجم حبي لهذا الوطن الغالي، وأن أحقق شعار يومه الوطني العظيم، وهو "همة حتى القمة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,898
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,053
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,031
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,612

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة