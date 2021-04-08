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بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية

ضمن تمرين "مركز التفوق الجوي 2021" في قاعدة "مصحف" بباكستان

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف سعيد المالكي اختتام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية اليوم الخميس في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021).

جاء ذلك في قاعدة (مصحف) الجوية بجمهورية باكستان بمشاركة القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية
سبق

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف سعيد المالكي اختتام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية اليوم الخميس في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021).

جاء ذلك في قاعدة (مصحف) الجوية بجمهورية باكستان بمشاركة القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
06:47 PM

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية

ضمن تمرين "مركز التفوق الجوي 2021" في قاعدة "مصحف" بباكستان

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يوسف سفر - الرياض
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حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف سعيد المالكي اختتام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية اليوم الخميس في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021).

جاء ذلك في قاعدة (مصحف) الجوية بجمهورية باكستان بمشاركة القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية.

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