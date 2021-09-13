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مشاريع "سكني" تستحوذ على مدينة الرياض.. بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

سجّلت مدينة الرياض تسارعًا في وتيرة الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية لتعزيز المعروض بما يزيد على 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، تقع ضمن 25 مشروعًا سكنيًّا، تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة. وتتميز الوحدات بسعرها المميز بين 350 و750 ألف ريال، بتصاميم ومساحات متنوعة، ضمن مشاريع برنامج سكني.

ويأتي ذلك العدد الكبير من الوحدات امتدادًا لما أعلنته الشركة الوطنية للإسكان لتوفير 147 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الأُسر الصغيرة والكبيرة. وتتميز الوحدات بكونها وسط بيئة عصرية، توفر مقومات أسلوب الحياة الحديثة بما يتوافق مع معايير برنامج جودة الحياة الذي أعلنته رؤية السعودية 2030، وبتصاميمها المتنوعة، والمساحات المخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية.

وتشهد مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة تغييرات جذرية بعد إعلان سمو ولي العهد –حفظه الله- خططًا لزيادة أعداد سكان العاصمة، واستقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى قلب العاصمة؛ وهو ما سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف والطلب على الوحدات.

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مشاريع "سكني" تستحوذ على مدينة الرياض.. بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال
سبق

سجّلت مدينة الرياض تسارعًا في وتيرة الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية لتعزيز المعروض بما يزيد على 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، تقع ضمن 25 مشروعًا سكنيًّا، تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة. وتتميز الوحدات بسعرها المميز بين 350 و750 ألف ريال، بتصاميم ومساحات متنوعة، ضمن مشاريع برنامج سكني.

ويأتي ذلك العدد الكبير من الوحدات امتدادًا لما أعلنته الشركة الوطنية للإسكان لتوفير 147 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الأُسر الصغيرة والكبيرة. وتتميز الوحدات بكونها وسط بيئة عصرية، توفر مقومات أسلوب الحياة الحديثة بما يتوافق مع معايير برنامج جودة الحياة الذي أعلنته رؤية السعودية 2030، وبتصاميمها المتنوعة، والمساحات المخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية.

وتشهد مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة تغييرات جذرية بعد إعلان سمو ولي العهد –حفظه الله- خططًا لزيادة أعداد سكان العاصمة، واستقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى قلب العاصمة؛ وهو ما سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف والطلب على الوحدات.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:46 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:58 AM

مشاريع "سكني" تستحوذ على مدينة الرياض.. بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مدينة الرياض تسارعًا في وتيرة الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية لتعزيز المعروض بما يزيد على 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، تقع ضمن 25 مشروعًا سكنيًّا، تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة. وتتميز الوحدات بسعرها المميز بين 350 و750 ألف ريال، بتصاميم ومساحات متنوعة، ضمن مشاريع برنامج سكني.

ويأتي ذلك العدد الكبير من الوحدات امتدادًا لما أعلنته الشركة الوطنية للإسكان لتوفير 147 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الأُسر الصغيرة والكبيرة. وتتميز الوحدات بكونها وسط بيئة عصرية، توفر مقومات أسلوب الحياة الحديثة بما يتوافق مع معايير برنامج جودة الحياة الذي أعلنته رؤية السعودية 2030، وبتصاميمها المتنوعة، والمساحات المخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية.

وتشهد مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة تغييرات جذرية بعد إعلان سمو ولي العهد –حفظه الله- خططًا لزيادة أعداد سكان العاصمة، واستقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى قلب العاصمة؛ وهو ما سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف والطلب على الوحدات.

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