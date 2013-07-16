النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الأمن يمدد عمل بعثة المراقبة في اليمن 6 أشهر

طالب "غوتيرس" بنشر سريع لكل أفراد البعثة

وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم (الاثنين) على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل هذه البعثة.

ووفقًا لقناة "فرانس 24" ذكر قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة مراقبة تقيُّد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب القرار المراقبين بالتعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قِبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني.

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة، وطلب من الطرفَين المعنيَّين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا في اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس الأمن يمدد عمل بعثة المراقبة في اليمن 6 أشهر
سبق

وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم (الاثنين) على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل هذه البعثة.

ووفقًا لقناة "فرانس 24" ذكر قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة مراقبة تقيُّد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب القرار المراقبين بالتعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قِبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني.

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة، وطلب من الطرفَين المعنيَّين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا في اليمن.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
08:17 PM

مجلس الأمن يمدد عمل بعثة المراقبة في اليمن 6 أشهر

طالب "غوتيرس" بنشر سريع لكل أفراد البعثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
201

وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم (الاثنين) على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل هذه البعثة.

ووفقًا لقناة "فرانس 24" ذكر قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة مراقبة تقيُّد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب القرار المراقبين بالتعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قِبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني.

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة، وطلب من الطرفَين المعنيَّين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا في اليمن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,867
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,808

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة