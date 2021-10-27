النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية

لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز تعايش الثقافات

سلّم رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، درع المشيخة الإسلامية إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات، وتجديده لفهم الخطاب الديني وجهوده في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام الألبانية.

وقال رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية بهذه المناسبة: نقدر ونثمن الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الفكر الوسطي والتصدي للإسلام السياسي وحرصه على نشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي الذي تنشده الشعوب عامة، موضحًا أن هذا التكريم جاء بإجماع كافة أعضاء المشيخة الإسلامية في ألبانيا الذين يكنون كل تقدير للمملكة ولجهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.

من جانبه عبّر "آل الشيخ" عن سعادته وفخره بالتكريم من رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، مثمنًا الدور الذي تقوم به المشيخة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والسلام، سائلًا الله للمملكة ولدولة ألبانيا الرخاءَ والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية
سبق

سلّم رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، درع المشيخة الإسلامية إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات، وتجديده لفهم الخطاب الديني وجهوده في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام الألبانية.

وقال رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية بهذه المناسبة: نقدر ونثمن الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الفكر الوسطي والتصدي للإسلام السياسي وحرصه على نشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي الذي تنشده الشعوب عامة، موضحًا أن هذا التكريم جاء بإجماع كافة أعضاء المشيخة الإسلامية في ألبانيا الذين يكنون كل تقدير للمملكة ولجهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.

من جانبه عبّر "آل الشيخ" عن سعادته وفخره بالتكريم من رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، مثمنًا الدور الذي تقوم به المشيخة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والسلام، سائلًا الله للمملكة ولدولة ألبانيا الرخاءَ والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:35 PM

ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية

لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز تعايش الثقافات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
501

سلّم رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، درع المشيخة الإسلامية إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات، وتجديده لفهم الخطاب الديني وجهوده في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام الألبانية.

وقال رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية بهذه المناسبة: نقدر ونثمن الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الفكر الوسطي والتصدي للإسلام السياسي وحرصه على نشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي الذي تنشده الشعوب عامة، موضحًا أن هذا التكريم جاء بإجماع كافة أعضاء المشيخة الإسلامية في ألبانيا الذين يكنون كل تقدير للمملكة ولجهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.

من جانبه عبّر "آل الشيخ" عن سعادته وفخره بالتكريم من رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، مثمنًا الدور الذي تقوم به المشيخة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والسلام، سائلًا الله للمملكة ولدولة ألبانيا الرخاءَ والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة