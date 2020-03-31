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مركز الطب البديل يصدر دليل مزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت

"الأحمري": الموقع الإلكتروني سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل قريباً

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، دليلاً لمزاولة الطب البديل والتكميلي، يحدّد متطلبات إصدار التراخيص لمنشآت وممارسي الطب البديل والتكميلي.

جاء ذلك حرصاً من المركز الوطني ومن منطلق مسؤوليته كمرجعية وطنية لكل ما يتعلق بممارسات الطب البديل والتكميلي في المملكة على وضع الضوابط والمعايير المشجعة لمزاولة الطب البديل والتكميلي بمأمونية عالية.

وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر الأحمري: الدليل يتضمن شروطاً عامة لترخيص الممارسين والمنشآت وشروطاً خاصة لكل ممارسة من الممارسات المعتمدة حالياً، يمكن للممارس أو المنشأة إصدار الترخيص في عدة خطوات بسيطة.

وأضاف: منشآت الطب البديل والتكميلي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنياً من قِبل المركز الوطني.

وأشار "الأحمري"؛ إلى أن الموقع الإلكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريباً.

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الطب البديل يصدر دليل مزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت
سبق

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، دليلاً لمزاولة الطب البديل والتكميلي، يحدّد متطلبات إصدار التراخيص لمنشآت وممارسي الطب البديل والتكميلي.

جاء ذلك حرصاً من المركز الوطني ومن منطلق مسؤوليته كمرجعية وطنية لكل ما يتعلق بممارسات الطب البديل والتكميلي في المملكة على وضع الضوابط والمعايير المشجعة لمزاولة الطب البديل والتكميلي بمأمونية عالية.

وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر الأحمري: الدليل يتضمن شروطاً عامة لترخيص الممارسين والمنشآت وشروطاً خاصة لكل ممارسة من الممارسات المعتمدة حالياً، يمكن للممارس أو المنشأة إصدار الترخيص في عدة خطوات بسيطة.

وأضاف: منشآت الطب البديل والتكميلي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنياً من قِبل المركز الوطني.

وأشار "الأحمري"؛ إلى أن الموقع الإلكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريباً.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:45 PM

مركز الطب البديل يصدر دليل مزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت

"الأحمري": الموقع الإلكتروني سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل قريباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، دليلاً لمزاولة الطب البديل والتكميلي، يحدّد متطلبات إصدار التراخيص لمنشآت وممارسي الطب البديل والتكميلي.

جاء ذلك حرصاً من المركز الوطني ومن منطلق مسؤوليته كمرجعية وطنية لكل ما يتعلق بممارسات الطب البديل والتكميلي في المملكة على وضع الضوابط والمعايير المشجعة لمزاولة الطب البديل والتكميلي بمأمونية عالية.

وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر الأحمري: الدليل يتضمن شروطاً عامة لترخيص الممارسين والمنشآت وشروطاً خاصة لكل ممارسة من الممارسات المعتمدة حالياً، يمكن للممارس أو المنشأة إصدار الترخيص في عدة خطوات بسيطة.

وأضاف: منشآت الطب البديل والتكميلي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنياً من قِبل المركز الوطني.

وأشار "الأحمري"؛ إلى أن الموقع الإلكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريباً.

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