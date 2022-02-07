الأزمة الأوكرانية.. ألمانيا ترسل 350 عسكريًّا إلى ليتوانيا وبريطانيا تدفع مثلهم لبولندا

تصاعد مخاوف الغرب من اجتياح موسكو لأراضي كييف

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، اليوم الاثنين، أن بلادها سترسل إلى ليتوانيا 350 عسكريًّا إضافيًّا؛ للإسهام في تعزيز الأمن لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" القريبة من روسيا، في وقت يخشى فيه الغرب غزوًا عسكريًّا روسيًّا لأوكرانيا.

وبيّنت "لامبريخت" أن 350 عسكريًّا سيصلون في غضون أيام قليلة إلى ليتوانيا، حيث يتمركز 500 عسكري ألماني في إطار قوات "الناتو"، وفقًا لـ"فرانس 24".

في السياق نفسه، أفاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم، بأن بلاده سترسل 350 عسكريًّا إضافيًّا إلى بولندا؛ للإسهام في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إطار التحسب لغزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وأوضح "والاس" خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك، أنّ هؤلاء الجنود سينضمّون إلى نحو 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساسًا في بولندا على الحدود مع روسيا.

وأضاف أن انتشارهم يهدف لإظهار أنّه بوسعنا العمل معًا وإرسال إشارة قوية مفادها أنّ بريطانيا وبولندا تقفان جنبًا إلى جنب.