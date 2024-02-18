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نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع شخصين سرقا 20 مدرسة بمكة

تحريات الكعكية ضبطهما في كمين محكم واتضح تورطهما بالجرائم

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخصين سعودي ومقيم برماوي في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عددًا من البلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط شخصين سعودي ومقيم برماوي بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة النيابة العامة سرقة شرطة العاصمة المقدسة تعرض مدارس للسرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع شخصين سرقا 20 مدرسة بمكة
سبق

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخصين سعودي ومقيم برماوي في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عددًا من البلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط شخصين سعودي ومقيم برماوي بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:46 PM

نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع شخصين سرقا 20 مدرسة بمكة

تحريات الكعكية ضبطهما في كمين محكم واتضح تورطهما بالجرائم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
2,764

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخصين سعودي ومقيم برماوي في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عددًا من البلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط شخصين سعودي ومقيم برماوي بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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