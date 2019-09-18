"الزعيم" يُسقط الاتحاد بثلاثية في البطولة الآسيوية

تأهل لمواجهة السد.. وسقوط اتحادي في الشوط الثاني

تصوير: ماجد البقمي

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال للدور نصف النهائي بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في ربع النهائي بعد ان انتهت مواجهة الذهاب سلبية، وبالتالي يواجه الهلال فريق السد في الدور نصف النهائي من البطولة.

بدأت المباراة منذ دقائقها الأولى مثيرة مع انضباط تكتيكي عالي المستوى من الفريقين، إذ تمكن المدافع زياد الصحفي من وضع فريقه في المقدمة مبكراً مستغلاً هفوة الدفاع الهلالي في تغطية كرة ركنية التي حضرها زميله سعود عبدالحميد وسددها الأول زاحفة على يمين عبدالله المعيوف الذي اكتفى بمشاهدتها.

لكن الهلال استنهض قواه بعد هذا الهدف وشن هجمات على مرمى فواز القرني ربما تكون أخطرها فرصة سلمان الفرج عند الدقيقة 25 التي سددها فوق الخشبات الثلاث في أفضل فرصة مهيأة للتسجيل.

وعند الدقيقة 29 تألق فواز القرني في إخراج ضربة رأسية من جوفينكو وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول قدم أندريه كاريلو كرة عرضية لم يتعامل معها القرني بالشكل المناسب لتلج بالخطأ داخل الشباك الاتحادية معلنة هدف التعادل.

بدأ الشوط الثاني ولم ينتظر الهلال طويلاً حتى تمكن أصحاب الدار من تسجيل الهدف الثاني عبر كرة رأسية من سالم الدوسري مستغلاً عرضية أندريه كاريلو عند الدقيقة 47.

وبعد أن كان الاتحاد مشاطراً للهلال في مجريات المباراة تدخل لويس سييرا بغية الرمي بكل أوراقه بعد أن باتت النتيجة بيد الهلاليين وزج بلاعبي الوسط عبدالعزيز البيشي وعبدالعزيز العرياني بديلين عن لويس خيمينيز وخالد السميري محور الارتكاز الأمر الذي جعل الهلال يسيطر على الملعب طولاً وعرضاً بعد فتح الملعب



وعند الدقيقة 78 تمكن الإيطالي جيفينكو من تسجيل الاطمئنان للهلال بعد استدارته داخل منطقة الجزاء وتسديده كرة لم يتمكن القرني من ردها ليضيف بها هدفاً ثالثاً لفريقه.