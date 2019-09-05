النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: المملكة ما زالت حاضنة الحرمين وقبلة المسلمين

في تصريح له بمناسبة مسابقة المؤسس القرآنية الدولية

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن القرآن الكريم هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنُّزُل الكريمُ الذي لا يشبع منه العلماء، وهو المَهْيعُ الأمنعُ للعبد في توقِّيهِ وترقِّيه؛ توقّيه من درك الضلال، وترقّيه في درج الكمال.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم الجاري.

وأوضح فضيلته أن المملكة ما زالت حاضنة الحرمين، وقبلة المسلمين، ومأرز الدين، تضع في أول مهامها السامية حفاظها على علوم الإسلام وشعائر الدين وفِي مقدمتها شرف خدمة القرآن الكريم، ومكافأة حامليه وحفظتهِ بالإكرام، والاعتناء به والإِعظام، فما زالت العزائمُ المُؤيّدة والأوامر المُسدَّدَة من ملوك هذه البلاد المحروسة، آمرة بها راعية لها، ومن أبرزها هذه المسابقة الدولية التي يجتمع من خلالها أبناء المسلمين من كل مكان يتنافسون على أشرف ميدان للتنافس وفي أطهر بقعة على الأرض بيت الله الحرام.


وسأل الشيخ وجب العتيبي المولى سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ أيده الله ــ وأن يجزل له المثوبة والمغفرة على رعايته الكريمة، ودعمهِ السخي، وبذله الوفي، في إقامة هذه المسابقة، والدعاء موصول لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان (وفقه الله)، كما قدم شكره الطيب وثناءه الصيّب للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ على توجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة لأعمال المسابقة في سبيل نجاحها وتحقيق الغايات المثلى من إقامتها، داعياً الله للقائمين على تنظيم هذه الجائزة المباركة بمزيدٍ من التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: المملكة ما زالت حاضنة الحرمين وقبلة المسلمين
سبق

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن القرآن الكريم هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنُّزُل الكريمُ الذي لا يشبع منه العلماء، وهو المَهْيعُ الأمنعُ للعبد في توقِّيهِ وترقِّيه؛ توقّيه من درك الضلال، وترقّيه في درج الكمال.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم الجاري.

وأوضح فضيلته أن المملكة ما زالت حاضنة الحرمين، وقبلة المسلمين، ومأرز الدين، تضع في أول مهامها السامية حفاظها على علوم الإسلام وشعائر الدين وفِي مقدمتها شرف خدمة القرآن الكريم، ومكافأة حامليه وحفظتهِ بالإكرام، والاعتناء به والإِعظام، فما زالت العزائمُ المُؤيّدة والأوامر المُسدَّدَة من ملوك هذه البلاد المحروسة، آمرة بها راعية لها، ومن أبرزها هذه المسابقة الدولية التي يجتمع من خلالها أبناء المسلمين من كل مكان يتنافسون على أشرف ميدان للتنافس وفي أطهر بقعة على الأرض بيت الله الحرام.


وسأل الشيخ وجب العتيبي المولى سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ أيده الله ــ وأن يجزل له المثوبة والمغفرة على رعايته الكريمة، ودعمهِ السخي، وبذله الوفي، في إقامة هذه المسابقة، والدعاء موصول لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان (وفقه الله)، كما قدم شكره الطيب وثناءه الصيّب للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ على توجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة لأعمال المسابقة في سبيل نجاحها وتحقيق الغايات المثلى من إقامتها، داعياً الله للقائمين على تنظيم هذه الجائزة المباركة بمزيدٍ من التوفيق والسداد.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
08:14 PM

مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم: المملكة ما زالت حاضنة الحرمين وقبلة المسلمين

في تصريح له بمناسبة مسابقة المؤسس القرآنية الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,188

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن القرآن الكريم هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنُّزُل الكريمُ الذي لا يشبع منه العلماء، وهو المَهْيعُ الأمنعُ للعبد في توقِّيهِ وترقِّيه؛ توقّيه من درك الضلال، وترقّيه في درج الكمال.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم الجاري.

وأوضح فضيلته أن المملكة ما زالت حاضنة الحرمين، وقبلة المسلمين، ومأرز الدين، تضع في أول مهامها السامية حفاظها على علوم الإسلام وشعائر الدين وفِي مقدمتها شرف خدمة القرآن الكريم، ومكافأة حامليه وحفظتهِ بالإكرام، والاعتناء به والإِعظام، فما زالت العزائمُ المُؤيّدة والأوامر المُسدَّدَة من ملوك هذه البلاد المحروسة، آمرة بها راعية لها، ومن أبرزها هذه المسابقة الدولية التي يجتمع من خلالها أبناء المسلمين من كل مكان يتنافسون على أشرف ميدان للتنافس وفي أطهر بقعة على الأرض بيت الله الحرام.


وسأل الشيخ وجب العتيبي المولى سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ أيده الله ــ وأن يجزل له المثوبة والمغفرة على رعايته الكريمة، ودعمهِ السخي، وبذله الوفي، في إقامة هذه المسابقة، والدعاء موصول لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان (وفقه الله)، كما قدم شكره الطيب وثناءه الصيّب للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ على توجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة لأعمال المسابقة في سبيل نجاحها وتحقيق الغايات المثلى من إقامتها، داعياً الله للقائمين على تنظيم هذه الجائزة المباركة بمزيدٍ من التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,960
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,492
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,402
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,817

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة