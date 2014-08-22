إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون

إجمالي حالات الوفيات أكثر من 187 ألفًا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.