النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون

إجمالي حالات الوفيات أكثر من 187 ألفًا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون
سبق

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:17 PM

إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون

إجمالي حالات الوفيات أكثر من 187 ألفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
50

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة