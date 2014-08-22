إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون
إجمالي حالات الوفيات أكثر من 187 ألفًا
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.
إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-22
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:17 PM
إصابات كورونا في أفريقيا تلامس الـ7 ملايين ونصف المليون
إجمالي حالات الوفيات أكثر من 187 ألفًا
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، بلغ 7 ملايين و466 ألفًا و187 شخصًا.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 187 ألفًا و969 وفاة.