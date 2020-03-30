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"تعليم الرياض" تطلق مبادرة "تدريبنا يصلك" لمشرفات ورائدات النشاط

لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التي تلامس احتياجاتهم في بيئة العمل

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "تدريبنا يصلك" كبرامج تدريبية عن بُعد لمشرفات ورائدات النشاط بمنطقة الرياض خلال الفترة من 5 - 16 شعبان.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أنه تم تصميم عشر دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من مشرفات ورائدات نشاط؛ لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، منها التخطيط والابتكار في بيئة العمل، الحوسبة السحابية، إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، الاتجاهات الحديثة في قيادة العمليات التربوية، إدارة الأزمات.

وبيَّنت الدكتورة "الدريهم" أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بُعد، كإجراء وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع.

فيروس كورونا الجديد تعليم الرياض

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"تعليم الرياض" تطلق مبادرة "تدريبنا يصلك" لمشرفات ورائدات النشاط
سبق

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "تدريبنا يصلك" كبرامج تدريبية عن بُعد لمشرفات ورائدات النشاط بمنطقة الرياض خلال الفترة من 5 - 16 شعبان.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أنه تم تصميم عشر دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من مشرفات ورائدات نشاط؛ لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، منها التخطيط والابتكار في بيئة العمل، الحوسبة السحابية، إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، الاتجاهات الحديثة في قيادة العمليات التربوية، إدارة الأزمات.

وبيَّنت الدكتورة "الدريهم" أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بُعد، كإجراء وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:18 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:44 PM

"تعليم الرياض" تطلق مبادرة "تدريبنا يصلك" لمشرفات ورائدات النشاط

لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التي تلامس احتياجاتهم في بيئة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "تدريبنا يصلك" كبرامج تدريبية عن بُعد لمشرفات ورائدات النشاط بمنطقة الرياض خلال الفترة من 5 - 16 شعبان.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أنه تم تصميم عشر دورات تدريبية تستهدف منسوبات إدارة تعليم الرياض من مشرفات ورائدات نشاط؛ لتنمية مهاراتهم في عدد من البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهم التدريبية في بيئة العمل، منها التخطيط والابتكار في بيئة العمل، الحوسبة السحابية، إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد، الاتجاهات الحديثة في قيادة العمليات التربوية، إدارة الأزمات.

وبيَّنت الدكتورة "الدريهم" أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بُعد، كإجراء وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع.

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