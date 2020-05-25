انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن ناصر الناصر، مدير مكتب وزير العدل سابقًا. ويتلقى العزاء ابنه الدكتور عبدالعزيز الناصر وأولاده وأسرته الكريمة.
"الناصر" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن ناصر الناصر، مدير مكتب وزير العدل سابقًا. ويتلقى العزاء ابنه الدكتور عبدالعزيز الناصر وأولاده وأسرته الكريمة.
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"الناصر" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-25
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
10:40 PM
"الناصر" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن ناصر الناصر، مدير مكتب وزير العدل سابقًا. ويتلقى العزاء ابنه الدكتور عبدالعزيز الناصر وأولاده وأسرته الكريمة.
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