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مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول يُنقذ شاباً تعرَّض للطعن‎‎ في الرقبة

جراحة دقيقة وطارئة بمدينة الملك سعود الطبية وتجري متابعته بالعيادات الخارجية

نجح فريق مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة بمدينة الملك سعود الطبية لمصاب عشريني تعرَّض لحالة طعن في الرقبة بمحافظة الأفلاج.

وأوضح "التجمُّع" أن المصاب تعرَّض لحالة الطعن مساء الأربعاء الماضي وتلقى العلاج المبدئي والتعامل مع النزيف في مستشفى الأفلاج العام، وتم التواصل مع مركز الإحالات؛ ليتم نقل المريض بشكلٍ طارئ إلى المدينة الطبية، حيث تمّ استقباله في منتصف الليل، وعلى الفور تمّ إيقاف النزيف بعد أخذ المصاب لغرفة العمليات، وعمل شق جراحي أعلى عظمة الترقوة اليسرى، ومن ثم فتح الصدر بوساطة شق عظمة القص؛ حيث تبيّن أن المصاب نزف ما يقارب لترين إلى ثلاثة لترات من الدم في التجويف الصدري؛ ليتم التحكم في النزيف وإعطاء المصاب ما يقارب 15 وحدة من وحدات الدم أثناء العملية.

وأضاف، أنه تم التعامل مع الحالة من قبل مركز جراحة الإصابات بقيادة استشاري ومدير مركز الإصابات والحوادث الدكتور شرف الدين شودري؛ بمشاركة الدكتور عبدالله الفردوس؛ من جراحة الإصابات وأخصائي جراحة الأوعية الدكتور حامد الشافعي؛ إضافة إلى فريق جراحة الأوعية الدموية.

وأشار "التجمُّع" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، بعد عمل أشعة مقطعية بالصبغة للطرف العلوي الأيسر له؛ حيث تمّ التأكّد من توقف النزيف، وتتم متابعة المريض حالياً في العيادات الخارجية.

يُذكر أن إصابة الشريان تحت الترقوة من الإصابات النادرة جداً، التي تحمل نسبة عالية من الوفيات بسبب النزيف الحاد، إضافة إلى أهمية وجود جرّاح إصابات ذي خبرة عالية لتجنُّب إصابة عصب الحجاب الحاجز أو إصابة أعصاب الضفيرة العضدية التي تم تفاديها، ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول يُنقذ شاباً تعرَّض للطعن‎‎ في الرقبة
سبق

نجح فريق مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة بمدينة الملك سعود الطبية لمصاب عشريني تعرَّض لحالة طعن في الرقبة بمحافظة الأفلاج.

وأوضح "التجمُّع" أن المصاب تعرَّض لحالة الطعن مساء الأربعاء الماضي وتلقى العلاج المبدئي والتعامل مع النزيف في مستشفى الأفلاج العام، وتم التواصل مع مركز الإحالات؛ ليتم نقل المريض بشكلٍ طارئ إلى المدينة الطبية، حيث تمّ استقباله في منتصف الليل، وعلى الفور تمّ إيقاف النزيف بعد أخذ المصاب لغرفة العمليات، وعمل شق جراحي أعلى عظمة الترقوة اليسرى، ومن ثم فتح الصدر بوساطة شق عظمة القص؛ حيث تبيّن أن المصاب نزف ما يقارب لترين إلى ثلاثة لترات من الدم في التجويف الصدري؛ ليتم التحكم في النزيف وإعطاء المصاب ما يقارب 15 وحدة من وحدات الدم أثناء العملية.

وأضاف، أنه تم التعامل مع الحالة من قبل مركز جراحة الإصابات بقيادة استشاري ومدير مركز الإصابات والحوادث الدكتور شرف الدين شودري؛ بمشاركة الدكتور عبدالله الفردوس؛ من جراحة الإصابات وأخصائي جراحة الأوعية الدكتور حامد الشافعي؛ إضافة إلى فريق جراحة الأوعية الدموية.

وأشار "التجمُّع" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، بعد عمل أشعة مقطعية بالصبغة للطرف العلوي الأيسر له؛ حيث تمّ التأكّد من توقف النزيف، وتتم متابعة المريض حالياً في العيادات الخارجية.

يُذكر أن إصابة الشريان تحت الترقوة من الإصابات النادرة جداً، التي تحمل نسبة عالية من الوفيات بسبب النزيف الحاد، إضافة إلى أهمية وجود جرّاح إصابات ذي خبرة عالية لتجنُّب إصابة عصب الحجاب الحاجز أو إصابة أعصاب الضفيرة العضدية التي تم تفاديها، ولله الحمد.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:06 AM

مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول يُنقذ شاباً تعرَّض للطعن‎‎ في الرقبة

جراحة دقيقة وطارئة بمدينة الملك سعود الطبية وتجري متابعته بالعيادات الخارجية

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ذياب الشمري - الرياض
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نجح فريق مسار الإصابات بتجمُّع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة بمدينة الملك سعود الطبية لمصاب عشريني تعرَّض لحالة طعن في الرقبة بمحافظة الأفلاج.

وأوضح "التجمُّع" أن المصاب تعرَّض لحالة الطعن مساء الأربعاء الماضي وتلقى العلاج المبدئي والتعامل مع النزيف في مستشفى الأفلاج العام، وتم التواصل مع مركز الإحالات؛ ليتم نقل المريض بشكلٍ طارئ إلى المدينة الطبية، حيث تمّ استقباله في منتصف الليل، وعلى الفور تمّ إيقاف النزيف بعد أخذ المصاب لغرفة العمليات، وعمل شق جراحي أعلى عظمة الترقوة اليسرى، ومن ثم فتح الصدر بوساطة شق عظمة القص؛ حيث تبيّن أن المصاب نزف ما يقارب لترين إلى ثلاثة لترات من الدم في التجويف الصدري؛ ليتم التحكم في النزيف وإعطاء المصاب ما يقارب 15 وحدة من وحدات الدم أثناء العملية.

وأضاف، أنه تم التعامل مع الحالة من قبل مركز جراحة الإصابات بقيادة استشاري ومدير مركز الإصابات والحوادث الدكتور شرف الدين شودري؛ بمشاركة الدكتور عبدالله الفردوس؛ من جراحة الإصابات وأخصائي جراحة الأوعية الدكتور حامد الشافعي؛ إضافة إلى فريق جراحة الأوعية الدموية.

وأشار "التجمُّع" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، بعد عمل أشعة مقطعية بالصبغة للطرف العلوي الأيسر له؛ حيث تمّ التأكّد من توقف النزيف، وتتم متابعة المريض حالياً في العيادات الخارجية.

يُذكر أن إصابة الشريان تحت الترقوة من الإصابات النادرة جداً، التي تحمل نسبة عالية من الوفيات بسبب النزيف الحاد، إضافة إلى أهمية وجود جرّاح إصابات ذي خبرة عالية لتجنُّب إصابة عصب الحجاب الحاجز أو إصابة أعصاب الضفيرة العضدية التي تم تفاديها، ولله الحمد.

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