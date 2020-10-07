شاهد ... الحرم القديم بالمسجد النبوي يحافظ على رونقه وجماله رغم مرور السنين

شهد توسعات وأعمالاً ترميمية وصيانة وتحديث مواكب لاختلاف الأزمنة

بركت ناقته عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك الموضع الذي كان الأنصار يصلون فيه وكان لغلامين يتيمين هما سهل وسهيل وقال: «هذا المنزل إن شاء الله»، فدعاهما فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًا، فقالا: «بل نهبه لك يا رسول الله»، فأبى أن يقبله هبة حتى ابتاعه منهما، ودفع ثمنه أبو بكر رضي الله عنه.

وأسس المسجد النبوي في شهر ربيع الأول سنة 1 هـ وكان طوله يومئذٍ ما يقارب 35 مترًا، وعرضه 30 مترًا، فتكون مساحته 1050 مترًا مربعًا، وكان سقفه بارتفاع 2.5 متر تقريبًا. وتعاقب الخلفاء الراشدون من بعده بالاهتمام به وبتوسعته وعمارته.

وشهد المسجد النبوي توسعات وأعمالاً ترميمية وصيانة وتحديث مواكب باختلاف أزمنته ولا يزال المسجد النبوي القديم محافظًا على رونقه المعهود فتم بناء الهيكل الأساس للحرم النبوي القديم من القطع الحجرية التي تم تقطيعها وتشكيلها من الخامات المحلية المتوفرة، ويقوم هذا المنشأ على أعمدة دائرية الشكل بعضها منقوش ومطلٍ برقائق الذهب وبعضها مغطى برخام ملون ومزخرف ومطلٍ برقائق الذهب.

الحرم القديم

تبلغ مساحة الحرم القديم نحو (٤٨٠٠م٢) ويحده من الشمال التوسعة السعودية الأولى ، كما يحده من الشرق والغرب الساحات المحيطة بالمسجد النبوي، ويحده من الجنوب الرواق الجنوبي (على طول حائط القبلة) وتم تبليط كامل أرضيات الحرم القديم والدرج وسطح باب الصديق وبلكونات المنارتين بالرخام الأبيض من نوع (كرارة)، حيث يبلغ إجمالي مساحة الأرضيات (4800م) .

ويحتوي الحرم القديم على عددٍ من الأبواب الخشبية مزينة بالنحاسيات، وبه منارتان الأولى على باب السلام ويبلغ ارتفاعها (٥٢ مترًا) والأخرى على باب البقيع ويبلغ ارتفاعها (٥٦ مترًا) ويعلو الحرم القديم القبة الخضراء فوق الحجرة النبوية ويحيط بها في المسجد من الخارج شبك من الحديد المشغول والمزين بالنحاس والدهان، تم تكسية الواجهات الخارجية بالجرانيت لتتماشى مع الشكل العام للمسجد.

ويرتكز الحرم القديم من الداخل على (١٦٥) عمودًا حجريًا بشكل أسطواني يبلغ ارتفاع كل منها في المتوسط من القاعدة حتى التاج أسفل العقد (4,80م)، كل هذه الأعمدة يعلوها تيجان حجرية منحوتة بشكل زخرفي ويعلوها عقود حجرية ومن فوقها القباب الجزء الخارجي الظاهر من سطح الحرم القديم والمشكل من القباب التي يبلغ عددها (١٦٨) قبة فقد تم تكسيتها بالكامل بصفائح الرصاص المتراكبة على بعضها بعضًا بالتدشيم والدوسرة الخاصة بذلك النوع من التكسية والعزل، لتشكل طبقة نهائية عازلة للمياه.

التكييفات والمعدات الكهربائية

يحتوي الحرم القديم على العديد من الأنظمة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والتكييف جزء من نظام التكييف للحرم القديم يتم بوساطة وحدات مناولة الهواء والتي تعمل بالمياه المبردة القادمة من المحطة المركزية، بالإضافة إلى وحدات تكييف منفصلة بأنواع وأحجام منفصلة.

ويحتوي النظام على الآتي:

- من وحدتي مناولة هواء بقدرة (٢٤٢) طن تبريد لكل منها وتعمل بالمياه المبردة موضوعة بالغرفة المساعدة في مواقف السيارات.

- من وحدتي مناولة الهواء بقدرة (١٠٢) طن تبريد لكل منها وتعمل بالمياه المبردة موضوعة لكل واحد منها غرفة مشيدة على أعمدة في مؤخرة الحرم القديم من الناحية الشمالية.

- ثلاث وحدات مناولة الهواء واحدة منها تعمل بالمياه المبرده، وغاز الفريون بقدرة (٤) أطنان والوحدات الأخرى تعمل بالمياه المبردة بقدرة (٧,٥) طن لكل منها موضوعة بغرفة أعلى باب الصديق.

كما يحتوي الحرم القديم على مجاري هواء خرسانية وحديدية وشبكة المواسير التي تغذي وحدات مناولة الهواء.

ويشتمل الحرم القديم على عدد ١٤٢ مروحة سقف نوع آسيا (ASIA) صناعة باكستانية موزعة في كل أنحاء الحرم القديم وكذلك عدد (٧٩) مروحة سبعة ريشة على الأعمدة من نوع (TDK) .

الصوت والساعات

يحتوي الحرم القديم على : عدد (6) مضخم صوت وعدد(114) سماعة قدرة (37-150) واط تغذي عن طريق لوحة أرقام (١٣ ) من غرفة الصوت الرئيسة في بدروم المسجد النبوي، كما يحتوي الحرم القديم على عدد 26 مايك 7 منها في المنبر و 11 في المحراب و 8 في المكبرية و 3 في المكان المخصص للصلاة على الجنائز كما يحتوي الحرم القديم على عدد (28) ساعة حائط.