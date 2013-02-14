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السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 77 للقاء المؤسس وروزفلت على متن البارجة "كوينسي"

القائمة بالأعمال: أود أن أشكركم على هذه الشراكة والتعاون وأن أهنئ بلدينا بهذه المناسبة

نشر حساب السفارة الأمريكية بالرياض اليوم مقطع فيديو للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض السيدة مارتينا سترونغ بمناسبة الذكرى 77 للقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز ورزفلت.

وقالت مارتينا: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ77 للقاء التاريخي الذي جمع بين جلالة الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على متن البارجة الأمريكية كوينسي، بالنيابة عن الولايات المتحدة".

وتابعت: أود أن أشكركم على هذه الشراكة والتعاون، وأود أن أهنئ بلدينا بهذه المناسبة.

واختتمت المقطع بالتحدث بالعربية قائلة: "شكراً جزيلاً".

السفارة الأمريكية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 77 للقاء المؤسس وروزفلت على متن البارجة "كوينسي"
سبق

نشر حساب السفارة الأمريكية بالرياض اليوم مقطع فيديو للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض السيدة مارتينا سترونغ بمناسبة الذكرى 77 للقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز ورزفلت.

وقالت مارتينا: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ77 للقاء التاريخي الذي جمع بين جلالة الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على متن البارجة الأمريكية كوينسي، بالنيابة عن الولايات المتحدة".

وتابعت: أود أن أشكركم على هذه الشراكة والتعاون، وأود أن أهنئ بلدينا بهذه المناسبة.

واختتمت المقطع بالتحدث بالعربية قائلة: "شكراً جزيلاً".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:04 PM

السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 77 للقاء المؤسس وروزفلت على متن البارجة "كوينسي"

القائمة بالأعمال: أود أن أشكركم على هذه الشراكة والتعاون وأن أهنئ بلدينا بهذه المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب السفارة الأمريكية بالرياض اليوم مقطع فيديو للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض السيدة مارتينا سترونغ بمناسبة الذكرى 77 للقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز ورزفلت.

وقالت مارتينا: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ77 للقاء التاريخي الذي جمع بين جلالة الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على متن البارجة الأمريكية كوينسي، بالنيابة عن الولايات المتحدة".

وتابعت: أود أن أشكركم على هذه الشراكة والتعاون، وأود أن أهنئ بلدينا بهذه المناسبة.

واختتمت المقطع بالتحدث بالعربية قائلة: "شكراً جزيلاً".

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