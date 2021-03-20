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"سنبل" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.

وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.

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"سنبل" يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.

وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:16 PM

"سنبل" يحتفل بزواجه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.

وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.

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