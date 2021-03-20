"سنبل" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.
وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.
وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.
وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل الشاب وليد عبدالله سنبل بزواجه، في حفل عائلي بهيج بمحافظة جدة، مع تطبيقٍ للإجراءات الاحترازية.
وقدم والده عبدالله سنبل، والعريس "وليد"، شكرهما لكل من هنأهما بهذه المناسبة السعيدة.