مع اقتراب رمضان.. أمير الباحة يوجه "التجارة" بمراقبة الأسعار بالمنطقة

شدّد على تكثيف الجولات الرقابية ومواجهة القوى الشرائية واستقبال بلاغات المواطنين

شدّد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية مضاعفة جهود الإدارات المختصة واللجان المشكلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحلات التجارية والرفع بتقارير عاجلة لمعالجة أي خلل عبر تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات.



جاء ذلك إثر صدور توجيه لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية، سواءً كان في عدم توفرها أو مخالفة الأسعار أو انتهاء صلاحية الاستهلاك.



وأكد أمير المنطقة على سرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغات على الرقم المجاني 1900، وحرصه على أهمية استمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحلات التجارية وما تحققه من نتائج إيجابية، مع ضرورة متابعة ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أهمية مواجهة القوى الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأيام المقبلة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.