يوم مأساوي جديد بإسبانيا.. 9222 إصابة و849 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.
ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.
ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.
ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.
أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.
ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.