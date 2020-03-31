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يوم مأساوي جديد بإسبانيا.. 9222 إصابة و849 وفاة جديدة بكورونا

أرقام آخر 24 ساعة رفعت إجمالي الإصابات إلى 94 ألفاً و417 حالة

أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.

ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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يوم مأساوي جديد بإسبانيا.. 9222 إصابة و849 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.

ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:54 PM

يوم مأساوي جديد بإسبانيا.. 9222 إصابة و849 وفاة جديدة بكورونا

أرقام آخر 24 ساعة رفعت إجمالي الإصابات إلى 94 ألفاً و417 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في اسبانيا، اليوم، تسجيل 849 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 8189 حالة.

ووفق "رويترز" تم تسجيل 9222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 94417 حالة.

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