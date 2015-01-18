"يجب خفض التصعيد".. "بلينكن" يدعو إلى نهج دبلوماسي لوضع حد للأزمة الأوكرانية

أكد في اتصال مع نظيره الروسي التزام واشنطن حيال سيادة كييف

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إلى نهج دبلوماسي لوضع حد للأزمة في أوكرانيا، وذلك في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قبيل توجُّه الوزير الأمريكي إلى أوكرانيا: "إن بلينكن شدَّد على أهمية الاستمرار في مسار دبلوماسي لخفض التصعيد الناجم عن تعزيزات عسكرية روسية مثيرة للقلق في أوكرانيا ومحيطها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "برايس: "أكد وزير الخارجية مجددًا التزام الولايات المتحدة الثابت حيال سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وشدَّد على أن البحث في الأمن الأوروبي يجب أن يشمل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين، وبينهم أوكرانيا".