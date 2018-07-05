مصادر "سبق": إعادة هيكلة "بن لادن".. والعائلة تستحوذ على 63.8% من المجموعة

كشفت مصادر مطلعة عن إجراء تغييرات هيكلية في مجموعة بن لادن، تعيد الحياة إليها، بعدما نالها من تعثر خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للهيكلة الجديدة؛ يستمر (١٥) فردًا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة بما نسبته 63.8% ، وهو ما يوفر لهم الأغلبية في ملكيتها، بينما تستحوذ "شركة استدامة" المملوكة لوزارة المالية؛ على النسبة الباقية وهي 36.2 ٪.

وبحسب المصادر المطلعة ذاتها؛ فإن إعادة الهيكلة الإيجابية جاءت للحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، الذي تهدد مصيرها بسبب المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وأدت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن بينها التوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة.

وتدعم الهيكلة الجديدة الموقف المالي للمجموعة، من خلال دخول الشركاء الجدد، وضخ رساميل إضافية توفر للمجموعة فرصًا أخرى، وتفتح أمامها مجالات عمل جديدة.

